Ассоциация «Национальное объединение внутренних аудиторов и контролеров» объявила итоги ежегодной премии, которая присуждается для продвижения передовых практик внутреннего контроля и аудита. «Россети» стали победителем в номинации «Лучшая компания по эффективности системы внутреннего контроля».

«За последний год в Группе «Россети» было реализовано несколько решений, нацеленных на последовательный рост эффективности внутреннего контроля. Мы приступили к промышленной эксплуатации автоматизированной системы, которая стала «ядром» нашей информационной среды, позволила упростить взаимодействие подразделений. Дальнейшее развитие получила практика «сквозных» аудитов, масштаб которых расширился по итогам проведенной в Группе «Россети» реорганизации. Для нас важно, что достигнутые результаты получили высокую оценку профессионального сообщества», – отметил Директор по внутреннему аудиту ПАО «Россети» Антон Ульянов.

Национальная премия «Эффективный внутренний контроль и аудит» организуется с 2015 года. Решение о вручении наград принимает экспертный совет по итогам оценки профессиональных достижений участников, вклада в развитие и продвижение высоких стандартов профессии.