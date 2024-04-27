АО "Контактор" поздравляет с Праздником Весны и Труда!

Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
Уважаемые коллеги и партнеры! Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!
Это праздник каждого, кто предан своему делу и ежедневно добивается успехов добросовестным и созидательным трудом.
Мы гордимся трудовыми династиями нашего коллектива — это показатель единства нашей команды!
Желаем вам интересных идей и возможностей их реализовать, успехов во всех начинаниях, работы с вдохновением и ярких результатов.
Пусть эти праздничные дни пройдут в хорошем настроении, рядом с близкими и родными людьми!
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