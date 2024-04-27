АО "Контактор" поздравляет с Праздником Весны и Труда!

Уважаемые коллеги и партнеры! Дорогие друзья!

Поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!

Это праздник каждого, кто предан своему делу и ежедневно добивается успехов добросовестным и созидательным трудом.

Мы гордимся трудовыми династиями нашего коллектива — это показатель единства нашей команды!

Желаем вам интересных идей и возможностей их реализовать, успехов во всех начинаниях, работы с вдохновением и ярких результатов.

Пусть эти праздничные дни пройдут в хорошем настроении, рядом с близкими и родными людьми!