Представители «Россети Волга» приняли участие во Всероссийской научно-технической конференции по релейной защите и автоматизации энергетических систем «Технологический суверенитет России в области РЗА и АСУ ТП и устойчивость в условиях санкционных ограничений».

Конференция проводилась с 23 по 25 апреля в г. Чебоксары. Столица Чувашкой Республики традиционно считается центром отечественного релестроения и автоматики, здесь размещены крупные научно-производственные площадки производителей радиоэлектронной продукции.

На конференции от «Россети Волга» были представлены два доклада по результатам завершенным в электросетевой компании проектам НИОКР: «Развитие системы компенсации токов однофазного замыкания на землю в распределительных электрических сетях» и «Разработка многофункциональной мобильной установки плавки гололеда на ВЛ на базе передвижной электроустановки обратной трансформации 0,4/10 кВ».

В рамках конференции представители «Россети Волга» обсудили вопросы развития взаимодействия с Чувашским государственным университетом имени И. Н. Ульянова в том числе в части развития сотрудничества в области проведения совместных исследований и разработок. Представителям «Россети Волга» были презентованы функциональные возможности и принципы работы современных программно-аппаратных комплексов, предназначенных для установки на интеллектуальных подстанциях. Также энергетики электросетевой компании приняли участие в посещении производственных площадок заводов изготовителей релейных защит и автоматики.