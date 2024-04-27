На площадке Южно-Уральской торгово-промышленной палаты прошло очередное заседание комитета по энергоэффективности и развитию ТЭК. Представители отрасли обобщили последние изменения в сфере энергетики, обсудили актуальные вопросы и утвердили план работы комитета на текущий год.

В заседании приняли участие министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Татьяна Кучиц, первый заместитель министра тарифного регулирования и энергетики Антон Дрыга, вице-президент ЮУТПП Наталья Осипова, представители Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, предпринимательских объединений, ресурсоснабжающих организаций и промышленных предприятий региона.

Заседание провел председатель комитета ЮУТПП, директор филиала ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго» Сергей Золотарёв. Он отметил, что в энергетической отрасли за последнее время произошел ряд значимых событий, включая изменения в федеральном законодательстве.

«Комитет продолжит свою деятельность, направленную на совершенствование системы энергоэффективности и энергосбережения, развития топливно-энергетического комплекса Челябинской области, установления конструктивного диалога между предпринимателями и органами государственной власти в этой сфере», - подчеркнул Сергей Золотарёв.

Повестка заседания включала ряд актуальных для энергетической отрасли вопросов. Один из острых – дефицит рабочих специальностей, который усилился в связи с последними событиями. Опытом и методами привлечения кадрового состава поделились представители филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго», ОАО «РЖД» и Южно-Уральского государственного университета. Компании ищут и внедряют разные способы решить кадровый вопрос: плотно взаимодействуют с образовательными учреждениями, развивают наставничество, социальные проекты и корпоративные практики, повышающие мотивацию персонала.

Руководители энергетических и газораспределительных компаний обсудили особенности регистрации линейных объектов недвижимости, программу догазификации СНТ Челябинской области, тему синхронизации планов развития сетей ресурсоснабжающих организаций. Главная цель – повысить эффективность использования тарифных источников финансирования.

«На одном из следующих заседаний комитета предлагаю подготовить совместную инициативу для ФАС России и для Правительства РФ. Крайне необходимо, чтобы и социальная функция льготных тарифов использовалась, и при этом снижалась нагрузка перекрестного субсидирования на предпринимателей. Однако до сих пор такой методики нет – каждый регион поступил по-своему», - подытожила министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Татьяна Кучиц.

В завершении заседания выступила заместитель генерального директора ООО «НОВАТЭК-Челябинск» по работе с организациями коммунального комплекса Елена Грязнова. Она рассказала о причинах несостоятельности теплоснабжающих организаций в Челябинской области. Главная из них, по ее словам, связана с неумением грамотно обосновать экономические затраты. В апреле компания совместно с Южно-Уральской торгово-промышленной палатой провела обучающий семинар для руководителей теплоснабжающих организаций региона, участие в котором приняли 150 человек. Мероприятие направлено на повышение уровня профессиональных компетенций руководителей и специалистов.

Участники заседания также обсудили и утвердили планы на текущий год. Приоритетной для комитета в нем станет подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере электро-, теплоэнергетики и коммунальных услуг, изучению и распространению опыта других регионов по внедрению прогрессивных технологий и осуществлению мероприятий в области ресурсо- и энергосбережений.