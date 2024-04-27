В Кемеровской области проведут капитальный ремонт общеобразовательной школы, сообщает RosTender.info.

Подрядчик определяется по итогам электронного аукциона. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 33» принимает заявки на участие до 7 мая. Начальная цена контракта составляет 266 млн рублей.

Школа была построена в 1962 году и представляет собой трехэтажное здание рассчитанное на 388 учащихся. Окончание работ по капитальному ремонту учебного заведения запланировано на 10 апреля 2026 года. Срок гарантии выполненных работ составляет 5 лет.