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На капитальный ремонт школы в Кемеровской области потратят 266 млн рублей

27 апреля 2024, 15:45 216 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Кемеровской области проведут капитальный ремонт общеобразовательной школы, сообщает RosTender.info.

Подрядчик определяется по итогам электронного аукциона. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 33» принимает заявки на участие до 7 мая. Начальная цена контракта составляет 266 млн рублей.

Школа была построена в 1962 году и представляет собой трехэтажное здание рассчитанное на 388 учащихся. Окончание работ по капитальному ремонту учебного заведения запланировано на 10 апреля 2026 года. Срок гарантии выполненных работ составляет 5 лет.

 

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Метки: РОСТЕНДЕР
Отрасль: Строительство 

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