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Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
В Кемеровской области проведут капитальный ремонт общеобразовательной школы, сообщает RosTender.info.
Подрядчик определяется по итогам электронного аукциона. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 33» принимает заявки на участие до 7 мая. Начальная цена контракта составляет 266 млн рублей.
Школа была построена в 1962 году и представляет собой трехэтажное здание рассчитанное на 388 учащихся. Окончание работ по капитальному ремонту учебного заведения запланировано на 10 апреля 2026 года. Срок гарантии выполненных работ составляет 5 лет.
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