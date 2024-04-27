Выпускаемые компанией igus к абели серии chainflex теперь производятся без использования таких веществ, как политетрафторэтилен (PTFE) или пер- и полифторалкильные соединения (PFAS). Эта инициатива отражает приверженность компании igus экологической безопасности и соблюдению экологических норм, благодаря чему кабели chainflex представляют собой экологически чистый вариант, повсюду в мире защищенный от потенциальных запретов на эти вещества.

Европейский союз рассматривает возможность введения ограничений на политетрафторэтилен и пер- и полифторалкильные соединения, которые считаются вредными «вечными химическими веществами» из-за их стойкого неблагоприятного воздействия на окружающую среду и здоровье человека. Решение компании igus исключить эти вещества из кабелей серии chainflex подчёркивает стремление компании обеспечить безопасность и надёжность выпускаемой продукции, поскольку 95% кабелей chainflex уже не содержат пер- и полифторалкильные соединения.

Маркировка “PFAS-free” означает, что кабели chainflex не содержат эти опасные химические вещества, и безопасность работы потребителей обеспечивается без необходимости утилизации или замены продуктов в случае введения запретов.

Широкое применение PFAS в различных продуктах потребительского и промышленного назначения подчёркивает важность решения компании igus по использованию материалов, не содержащих PFAS, в 95% кабелей серии chainflex. Это гарантирует клиентам безопасность и согласуется с международными усилиями по снижению воздействия пер- и полифторалкильных соединений на окружающую среду, демонстрируя лидерство компании igus в области устойчивого развития и вопросов охраны окружающей среды.

Широкий ассортимент, содержащий более 1350 кабелей chainflex, предназначенных для динамических областей применения в различных отраслях промышленности, является свидетельством приверженности компании igus инновациям, высокому качеству и экологической ответственности. Это также подтверждается протоколами тщательных испытаний и продлением срока гарантии на кабели chainflex, что повышает как надёжность изделий, так и доверие клиентов.

В начале 2023 года Европейский союз уже обсуждал запрет на использование PFAS. Это химическое соединение, которое также содержит PTFE, не используется в кабелях серии chainflex. Новый логотип подтверждает отказ от использования PTFE в кабелях chainflex компании igus. В случае введения общего запрета никакие кабели chainflex не должны будут подвергаться утилизации или замене, и они смогут продолжать использоваться по всему миру без каких-либо опасений.