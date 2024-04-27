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Разработки ИМКЭС СО РАН позволят прогнозировать обрушения на угольных разрезах

27 апреля 2024, 13:30 270 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: tsc.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: www.tsc.ru

Фото: www.tsc.ru

 Оборудование и метод естественного импульсного электромагнитного поля Земли, разработанные в Институте мониторинга климатических и экологических СО РАН, будут внедрены при создании комплексной системы безопасности на ООО «Разрез Тайлепский» в Кузбассе. Томские разработки позволят прогнозировать оползни и другие опасные геологические процессы на горных выработках, способные привести к человеческим жертвам и экономическому ущербу.

– Предложенный нами метод базируется на использовании физического явления – электромагнитной эмиссии, а именно способности диэлектрических материалов излучать электромагнитные сигналы при механическом воздействии на них. Так как наша планета вращается вокруг своей оси, а земная кора находится в постоянном движении, то нет необходимости оказывать какое-то специальное воздействие на горные породы, – рассказывает Сергей Малышков, старший научный сотрудник лаборатории геоинформационных технологий ИМКЭС СО РАН.

Как поясняет ученый, высокоточная геодезическая съемка и более современные методы интерферометрии, используемые в горной промышленности, могут обеспечить лишь мониторинг оползней и других опасных процессов, но не их прогноз. К тому же специализированные интерферометры после введения санкций в Россию больше не поставляются. Заменить это оборудование могут разработанные в Томске регистраторы электромагнитного поля, отслеживающие изменения напряжений в горных породах.

Такие регистраторы, снабженные модемами, станут одним из компонентов многофункциональной системы безопасности на разрезе «Тайлепский» в Кемеровской области. Данные с регистраторов будут передаваться на сервер, и в случае тревожного сигнала можно будет своевременно принять верное решение для обеспечения безопасности промышленного объекта. Индустриальными партнерами проекта являются ООО «Ди Эй Груп» и ООО «Эмишэн».

Разработанные в ИМКЭС СО РАН метод и оборудование можно будет применять и на других горных предприятиях Кузбасса, Дальнего Востока, Урала и Донбасса, адаптировав их под нужды конкретного горнодобывающего предприятия. Ранее томские приборы подобного типа уже зарекомендовали себя при обеспечении безопасности газопроводов в труднодоступных сейсмоопасных районах, а также при выборе безопасного места для строительства объектов атомной энергетики в России и во Вьетнаме.

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Метки: НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБОТКИ, ИМКЭС СО РАН

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Эта новость часть сюжета Арктика
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