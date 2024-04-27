Стоимость ввода солнечных панелей снизилась более чем на 80%

Средние капитальные затраты на строительство солнечных электростанций за последнее десятилетие сократились более чем на 80%, следует из данных Международного агентства по ВИЭ (IRENA). Если в 2010 г. ввод 1 киловатта (кВт) мощности фотогальванических панелей в мире в целом обходился в $5124, то в 2022 г. – $876 (все значения приведены в ценах 2022 года).

Кратно сократилась и средняя приведенная стоимость выработки электроэнергии на солнечных панелях – с $0,445 на киловатт-час (кВт*ч) в 2010 г. до $0,049 на кВт*ч в 2022 г. Удешевление технологий привело к расширению географии их использования, в том числе в странах с большим количеством ясных дней, из-за чего средняя загрузка солнечных панелей выросла с 14% в 2010 г. до 17% в 2022 г. При этом глобальные капитальные затраты на ввод фотогальванических панелей выросли со $106,1 млрд в 2013 г. до $298,2 млрд в 2022 г., а их доля в общемировой структуре затрат на развитие ВИЭ – с 44% до 60%.

Рост инвестиций связан, в том числе, с удобством использования солнечных панелей в быту и коммерческом секторе. Речь идет о проектах мощностью менее 1 мегаватта (МВт), которые в ряде стран уже стали одним из ключевых драйверов отрасли. По данным Ember, на долю жилищного сектора, промышленности и сферы услуг в 2021 г. пришлось 53% ввода мощности солнечных панелей в КНР, а в 2022 г. – 58%. В свою очередь, в США в 2023 г. на долю микрогенерации пришлось 26% ввода новых мощностей в солнечной энергетике.

Потенциал для развития микрогенерации есть и в Турции, где общей площади плоских и скатных крыш достаточно для размещения 120 гигаватт (ГВт) мощности фотогальванических панелей, при том что установленная мощность всех действующих в стране электростанций, включая угольные, газовые, мазутные и генераторы на ВИЭ, к концу 2022 г. составляла 105,1 ГВт, из них 9,4 ГВт приходилось на солнечную энергетику.

Использованию крыш для развития солнечной генерации может поспособствовать внедрение черепицы со встроенными монокристаллическими элементами. Такую черепицу создала компания Autarq. Мощность одной плитки составляет 10 ватт (Вт), а одного квадратного метра покрытия – 120 Вт. По оценке Autarq, 40-ка квадратных метров черепицы будет достаточно для выработки свыше 3800 киловатт-часов (кВт*ч) электроэнергии в год, что эквивалентно среднегодовому электропотреблению одной семьи из четырех человек.