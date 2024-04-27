Московский кабельный завод «Спецкабель» наладил серийный выпуск металлической плетенки для экранирования электрических кабелей. Элемент применяется для защиты изделия от механических повреждений и электромагнитных помех. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Системная поддержка Москвы позволяет заводу динамично развиваться, осваивать выпуск инновационной продукции и укреплять технологический суверенитет страны. Так, новый элемент служит надежной защитой кабелей от механических повреждений, излучения и электромагнитных помех. Экранирующие плетенки устойчивы к агрессивным средам и могут работать в температурном диапазоне от -70 до +155 градусов по Цельсию. Период эксплуатации изделий составляет не менее 35 лет. Сегодня компания поставила свыше 300 километров таких плетенок», – отметил Владислав Овчинский.

Элемент применим в судостроении, поскольку он полностью устойчив к повышенной влажности и соответствует требованиям Российского Морского Регистра Судоходства. Кроме того, изделия востребованы и в других отраслях, например, в машиностроении, нефтехимической отрасли и авиационной промышленности.

«Мы постоянно внедряем новые технологии производства и применяем инновационные материалы, чтобы создавать кабельную продукцию с уникальными характеристиками, высокой производительностью, надежностью и устойчивостью к различным условиям эксплуатации. Сейчас наши инженеры разрабатывают еще около двадцати новых и более совершенных видов изделий для судостроения и других отраслей народного хозяйства», – подчеркнул президент, генеральный конструктор группы компаний Андрей Лобанов.

Столица оказывает предприятию всестороннюю поддержку. Так, с 2021 года завод имеет статус промышленного комплекса, что позволяет ему пользоваться налоговыми преференциями. За это время компания сэкономила и направила в собственное развитие более пяти миллионов рублей.

Также в 2023 году Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) компенсировал предприятию часть затрат на закупку нового оборудования. Сумма полученного льготного кредита составила 2,3 миллиарда рублей, а объем поддержки от города – 642 миллиона. Средства были выделены на три года под три процента годовых.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел модернизированный цех оптических кабелей научно-производственного предприятия «Спецкабель». Он отметил, что завод поставляет произведенную продукцию для космической, атомной, транспортной и ряда других отраслей, а также обеспечивает импортозамещение продукции и обеспечивает предприятия и организации отечественной продукцией.