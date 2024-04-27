Губернатор Андрей Травников принял участие в открытии первой очереди центра обработки данных группы компаний Key Point в Промышленно-логистическом парке Новосибирской области.

Новый дата-центр стал самым большим коммерческим ЦОДом в Сибирском регионе и одним из самых крупных дата-центров за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

«Проект ещё более расширяет многопрофильную специализацию Промышленно-логистического парка. И это снова подтверждает правильность принятых решений в отношении развития ПЛП – не пытаться ограничить отраслевую специализацию, создавать условия для любых инвесторов, любого профиля и любого масштаба. Для нас важно, что Новосибирская область становится безоговорочным лидером по развитию цифровой инфраструктуры, по настоящему ИТ-центром нашей страны за Уралом.



Для этого есть все основания: во-первых, географическое положение и наши логистические возможности – на территории нашего региона пересекаются не только людские и грузопотоки, располагается не только транспортная, но и коммуникационная инфраструктура, и огромные потоки данных, в том числе потребляются здесь, у нас. Во-вторых, это качественная подготовка ИТ-специалистов самого разного уровня и профиля. Это влияет на принятие инвестиционных решений по развитию такой инфраструктуры в пользу Новосибирской области. Мы видим, что инвесторы понимают перспективу и закладывают возможность для строительства второй и третьей очереди, наращивания мощностей, в том числе и по проекту Key Point. Будем оказывать содействие, потому что этот проект для нас знаковый, важный, интересный, заслуживающий всяческого внимания», – подчеркнул Губернатор Андрей Травников.

Ёмкость первой очереди ЦОДа составляет 440 ИТ-стоек, общая проектная ёмкость центра – 880 коммерческих ИТ-стоек по 7 кВт каждая. Новый дата-центр соответствует всем международным стандартам по обеспечению стабильной работы вычислительных систем любого поколения и успешно прошёл двухступенчатую процедуру сертификации. ЦОД на 90% оснащён российским оборудованием.



Строительство объекта было завершено в рекордно сжатые сроки. Первый камень новосибирского ЦОДа был заложен 11 апреля 2023 года, а уже в феврале этого года первая очередь дата-центра была запущена в техническую эксплуатацию.

«Всего за 11 месяцев мы построили высокотехнологичный объект цифровой инфраструктуры, уровень надёжности которого подтверждён сертификатом международного института. Проект реализован при поддержке Корпорации развития и руководства региона. Построить объект за такой короткий срок стало возможным благодаря слаженной работе команды опытных инженеров и использованию префаб-решений – отдельных узлов, которые изготавливаются в заводских условиях и сокращают количество операций на строительной площадке. Обслуживать ЦОД будут 45 высококвалифицированных специалистов, причём все они – местные жители. Благодаря реализации проекта регион получил не только опережающую по функционалу инфраструктуру, но и новые рабочие места», – отметил основатель ГК Key Point Евгений Вирцер.

Общий объём частных инвестиций в две очереди проекта составит 2,92 млрд рублей, на сегодняшний день уже проинвестировано 1,8 млрд рублей. Услугами ЦОДа уже начали пользоваться как региональные компании различных отраслей, так и крупнейшие телекоммуникационные операторы страны, активно развивающие свои ИТ-сервисы в Новосибирской области.



Наличие такого крупного ИТ-хаба в Новосибирской области обеспечит более комфортное и безопасное использование информационных ресурсов местными жителями, организациями и предприятиями, а также будет способствовать прогрессивному развитию цифровых сервисов в регионе.