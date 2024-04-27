В Ульяновске откроется новый корпус Губернаторского лицея

Ульяновскгосэкспертиза выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства второго корпуса Губернаторского лицея №100 на бульваре Знаний в Ульяновске. Экспертная организация подключена к Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ).

Микрорайон «Юго-Западный» Ульяновска растет, в нем появляется необходимая инфраструктура. Развитие территории в границах улиц Крефельдской, Александровской, Шигаева, Ефремова и Хваткова предусмотрено Генпланом города и другими документами стратегического планирования до 2030 года. Со временем здесь смогут проживать более 11 тысяч граждан.

Сейчас в микрорайоне в основном корпусе Губернаторского лицея, запроектированном на тысячу учеников, обучается порядка двух тысяч школьников. Дополнительный корпус необходим, чтобы создать комфортные условия для нынешних лицеистов и обеспечить возможность принять новых обучающихся. Второй корпус лицея рассчитан на 550 мест, в нем будут заниматься лицеисты 2-5 классов. В четырехэтажном здании оборудуют пищеблок с обеденным залом, большой и малый спортивные залы, актовый зал и 19 учебных классов, в том числе кабинеты для занятий творчеством: мастерские по работе с металлом и деревом, по обработке тканей, кабинет кулинарии и домоводства.*

Застройщик – МБУ «Стройзаказчик».

Проектировщики – ООО «АРГО», ООО «Технология», ООО «Экологические системы».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.