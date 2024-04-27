Инвестиционный совет при губернаторе Калининградской области одобрил проект ООО "Янтарное" по строительству в г.Пионерский пятизвездочного отеля, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы региона Дмитрий Лысков.

"Отель предполагается построить в западной части Пионерского недалеко от порта и фактически на берегу Балтики, где запланировано сооружение променада, который будет начинаться в Светлогорске. Гостям будет предложно 150 номеров: 110 из них - двухместных, 30 "джуниор-сьют" и 10 двухкомнатных", - сказал Лысков.

По его словам, также инвестор планирует создание 5 тыс. кв. метров общественных зон - залы для проведения конференций, СПА-комплекс, лечебно-оздоровительный центр и подземную парковку. В отеле спроектированы бассейн под открытым небом с видом на море, а также панорамный лифт и видовой ресторан. В ходе проекта будет создано от 400 до 500 рабочих мест.

Инвестиции в проект оцениваются в 3,3 млрд рублей.

"В то же время инвестор проекта нуждается в серьезной поддержке региональных властей. Речь идет о создании необходимых энергетических мощностей, которых сегодня недостаточно в районе Светлогорска и Пионерского. Эта же проблема касается и газоснабжения. Губернатор Антон Алиханов пообещал приложить усилия в решении этих вопросов, так как проект будет "якорным" для небольшого курортного города", - добавил Лысков.

Он также отметил, что одобрение проекта инвестиционным советом области дает право застройщику получить участок под отель бесплатно и без торгов.