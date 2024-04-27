Особенности освоения энергетических ресурсов Арктики стали темой новой лекции научно-образовательного консорциума «Энергетика будущего», созданного по инициативе Российского энергетического агентства Минэнерго России.

Заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД России Сергей Васильев рассказал о запасах и ресурсах углеводородного сырья в Арктике, особенностях освоения нефтегазовых ресурсов арктического шельфа и реализации принципов устойчивого развития в рамках их добычи. Особое внимание он уделил международному энергетическому сотрудничеству, в том числе правовым аспектам, а также проблемам коренных и малочисленных народов, проживающих на данных территориях.

В образовательном мероприятии приняли участие более 290 представителей отраслевых организаций и ведущих компаний ТЭК. Среди них ПАО «Газпром», ПАО «ТГК-1», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «Интер РАО», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «РусГидро», ПАО «Татнефть», ПАО «МОЭК», ПАО «ЛУКОЙЛ», ООО «Газпром энергохолдинг», АО «Томская генерация», ООО «РН-Ванкор», ООО «Сахалинская Энергия», Северо-Кавказский федеральный университет, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, Альметьевский государственный нефтяной институт, Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, Министерство энергетики Сахалинской области, Департамент экономики Ямало-Ненецкого автономного округа, Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области и другие организации.

Лекция доступна для просмотра по ссылке.

Справочно: в состав научно-образовательного консорциума «Энергетика будущего», созданного в 2022 году по инициативе РЭА Минэнерго России, входят РЭУ имени Г.В. Плеханова, МГИМО МИД России, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Национальный исследовательский университет «МЭИ» и Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Главной задачей консорциума является оказание методического и консультационного содействия в создании высокоэффективной системы непрерывного профессионального образования и повышения качества образования работников отраслей ТЭК России.