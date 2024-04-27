В 2024 году на поддержку крупных инвестиционных проектов, реализуемых в рамках программы «Фабрика проектного финансирования», будет дополнительно направлено 34 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Средства выделены из резервного фонда Правительства. Это даст возможность обеспечить работу механизма проектного финансирования инвестпроектов в приоритетных отраслях экономики.

В ходе ежегодного отчёта Правительства в Государственной Думе 3 апреля Михаил Мишустин подчеркнул, что кабмин создал целый арсенал инструментов, помогающих стимулировать промышленный рост.

«Это особые экономические зоны, промышленного типа, технико-внедренческого типа и так далее, куда идёт инвестор. Дальше – это специальные инвестиционные контракты, СПИК. Это СЗПК, создание специальных механизмов. Это Фонд развития промышленности, который показал огромную эффективность в стимулировании развития направлений промышленности, технологического прогресса и так далее. Это кластерная инвестиционная платформа, где мы льготным кредитованием “вдлинную„ стимулируем приоритетные направления и приоритетные технологические элементы развития страны. Наконец, это фабрика проектного финансирования. Это в совокупности даёт всю инструментальную линейку для вкладывания, для внутренних инвестиций», – подчеркнул Председатель Правительства.

«Фабрика проектного финансирования» была запущена в 2018 году, став новым механизмом привлечения инвестиций. Программа предполагает выдачу синдицированных кредитов (займов) на реализацию инвестпроектов в приоритетных отраслях экономики. Получить такие синдицированные кредиты (займы) можно на проекты стоимостью от 3 млрд рублей. Кредиторами выступают одновременно несколько банков и госкорпорация «ВЭБ.РФ». Оператором программы, координирующим её работу, проводящим отбор и экспертизу проектов, выступает «ВЭБ.РФ».