Эксперты Российского энергетического агентства Минэнерго России подготовили подробную версию сценариев развития мировой энергетики до 2050 года. Напомним, презентация ключевых выводов прошла в феврале 2024 года в павильоне «Энергия жизни» Международной выставки-форума «Россия».

«Разброс мировых экспертных оценок развития энергетических рынков стал чрезвычайно широк, при этом в некоторых вариантах энергоперехода не до конца учитываются финансовые затраты, которых потребует продвигаемая отдельными странами цель достижения углеродной нейтральности мирового ТЭК уже к 2050 году. Сегодня важно сформировать наше собственное видение будущего, которое бы отражало все аспекты развития мировой энергетики и национальные приоритеты не только России, но и других стран. Поэтому Российское энергетическое агентство Минэнерго России подготовило свои возможные сценарии развития мировой энергетики до 2050 года», – отметил генеральный директор Агентства Алексей Кулапин.

В расширенном отчете объемом более 120 страниц представлен большой массив аналитической, статистической и прогнозной информации для 11 макрорегионов мира по основным видам энергоресурсов: электроэнергетике, жидким углеводородным топливам, природному газу, углю, водороду и биотопливу.

В ходе работы были проанализированы ключевые тренды развития топливно-энергетического комплекса, проведены расчеты прогнозного потребления первичных энергоресурсов по секторам промышленности, транспорта, ЖКХ и электро- и теплоэнергетики, описана динамика спроса и предложения на энергоресурсы с учётом перспективных технологий потребления и производства энергии, а также региональной ресурсной базы и конкурентоспособности добычи ископаемых энергоресурсов. На основе этих данных были предложены три основных сценария развития глобальной энергетики: «Всё как встарь» (ВКВ), «Чистый ноль» (ЧН) и «Рациональный технологический выбор» (РТВ), которые предусматривают разную скорость декарбонизации.

В расширенной версии опубликован подробный сравнительный анализ сценариев РЭА Минэнерго России с аналогичными зарубежными исследованиями, в том числе, Международного энергетического агентства, ОПЕК, Управления энергетической информации Минэнерго США, McKinsey и BP Energy Outlook.

В приложении приведены подробные исторические и сценарные данные по потреблению топливно-энергетических ресурсов с 2000 по 2050 годы для всех исследуемых макрорегионов в рамках каждого сценария.

Ознакомиться с подробными сценариями развития мирового ТЭК до 2050 года можно во вложении.

Сценарии развития мировой энергетики до 2050 года 5.12 MB | pdf