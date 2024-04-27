Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 
  • Главная
  • Новости
  • Наука
  • РЭА Минэнерго России опубликовало расширенную версию сценариев развития мировой энергетики до 2050 года

РЭА Минэнерго России опубликовало расширенную версию сценариев развития мировой энергетики до 2050 года

27 апреля 2024, 15:15 224 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: РЭА Минэнерго России
Авторы и источники / Правообладателям

Эксперты Российского энергетического агентства Минэнерго России подготовили подробную версию сценариев развития мировой энергетики до 2050 года. Напомним, презентация ключевых выводов прошла в феврале 2024 года в павильоне «Энергия жизни» Международной выставки-форума «Россия».

«Разброс мировых экспертных оценок развития энергетических рынков стал чрезвычайно широк, при этом в некоторых вариантах энергоперехода не до конца учитываются финансовые затраты, которых потребует продвигаемая отдельными странами цель достижения углеродной нейтральности мирового ТЭК уже к 2050 году. Сегодня важно сформировать наше собственное видение будущего, которое бы отражало все аспекты развития мировой энергетики и национальные приоритеты не только России, но и других стран. Поэтому Российское энергетическое агентство Минэнерго России подготовило свои возможные сценарии развития мировой энергетики до 2050 года», – отметил генеральный директор Агентства Алексей Кулапин.

В расширенном отчете объемом более 120 страниц представлен большой массив аналитической, статистической и прогнозной информации для 11 макрорегионов мира по основным видам энергоресурсов: электроэнергетике, жидким углеводородным топливам, природному газу, углю, водороду и биотопливу.

В ходе работы были проанализированы ключевые тренды развития топливно-энергетического комплекса, проведены расчеты прогнозного потребления первичных энергоресурсов по секторам промышленности, транспорта, ЖКХ и электро- и теплоэнергетики, описана динамика спроса и предложения на энергоресурсы с учётом перспективных технологий потребления и производства энергии, а также региональной ресурсной базы и конкурентоспособности добычи ископаемых энергоресурсов. На основе этих данных были предложены три основных сценария развития глобальной энергетики: «Всё как встарь» (ВКВ), «Чистый ноль» (ЧН) и «Рациональный технологический выбор» (РТВ), которые предусматривают разную скорость декарбонизации.

В расширенной версии опубликован подробный сравнительный анализ сценариев РЭА Минэнерго России с аналогичными зарубежными исследованиями, в том числе, Международного энергетического агентства, ОПЕК, Управления энергетической информации Минэнерго США, McKinsey и BP Energy Outlook.

В приложении приведены подробные исторические и сценарные данные по потреблению топливно-энергетических ресурсов с 2000 по 2050 годы для всех исследуемых макрорегионов в рамках каждого сценария.

Ознакомиться с подробными сценариями развития мирового ТЭК до 2050 года можно во вложении.

Сценарии развития мировой энергетики до 2050 года 5.12 MB | pdf

Обсудить на форуме
Метки: РЭА МИНЭНЕРГО, ТЭК
Отрасль: Электроэнергетика 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
27.04.2024
Комитет ЮУТПП по энергоэффективности и развитию ТЭК обсудил актуальные вопросы отрасли
27.04.2024
"Росатом" представил цифровой продукт "АтомРеверс" для импортозамещения промышленных изделий
27.04.2024
Разработки ИМКЭС СО РАН позволят прогнозировать обрушения на угольных разрезах
27.04.2024
Новосибирская ГЭС увеличила выработку в 1 квартале 2024 года
27.04.2024
Отель 5* за 3,3 млрд руб планируют возвести на калининградском побережье Балтики
Другие новости рубрики Наука
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live
+