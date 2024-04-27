АО «ТВЭЛ», управляющая компания Топливного дивизиона Росатома, организовало в Москве конференцию по теме цифрового инжиниринга «АтомРеверс 2024». В ходе мероприятия эксперты IT-отрасли, представители бизнеса и государственных организаций обсудили вопросы импортозамещения высокотехнологичных изделий на отечественной компонентной базе.

Все участники отметили ключевую роль цифрового инжиниринга в обеспечении конкурентоспособности и технологического суверенитета национальной промышленности.

Команда экспертов АО «ТВЭЛ» также представил собственный цифровой продукт «АтомРеверс», позволяющий усовершенствовать и оптимизировать конструкцию оборудования, изготовливать опытные образцы и поставлять их на потоковое производство.

«“АтомРеверс” – совокупность инженерных решений для воспроизведения и оптимизации существующих деталей, узлов, агрегатов и машин. Подобный подход позволяет быстро и качественно воспроизводить имеющиеся технологии, модернизировать их и создавать новые. Продукт подразумевает оказание услуг обратного инжиниринга полного цикла: от изучения объекта копирования до создания цифрового двойника, предсказания его поведения в различных условиях и изготовления опытных образцов и серийных изделий», – пояснил Виктор Дураничев, заместитель генерального директора по цифровому инжинирингу ООО «Центротех-инжиниринг» (предприятие Топливного дивизиона Росатома).

Начальник отдела энергетического машиностроения Передовой инженерной школы Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого «Цифровой инжиниринг» Николай Ефимов-Сойни отметил, что объединение классического реверс-инжиниринга с возможностями цифровых технологий позволяет сократить цикл выпуска высокотехнологических изделий и решать сложные производственные задачи, в том числе и в области импортозамещения.

«Ключевые конкурентные преимущества любого высокотехнологичного изделия закладываются именно на этапе разработки. Применение технологии цифровых двойников в атомном машиностроении поможет снизить себестоимость разработки, изготовления и эксплуатации изделия, а также уменьшить количество проводимых дорогостоящих и длительных натурных испытаний при доводке изделия до требуемых характеристик и сократить время вывода новой конкурентоспособной продукции на рынок», - подчеркнул эксперт.

В ходе мероприятия было отмечено, что в высокотехнологичных отраслях, таких как авиация и энергетика, вопросы цифровых двойников изделий и методов их экспериментального подтверждения являются критически важными. Кроме того, цифровое моделирование процессов и виртуальные испытания - неотъемлемая часть комплекса мер для поддержания в безаварийной эксплуатации сложных технических изделий.

Также на конференции обсуждались вопросы совершенствования законодательной базы, инструменты господдержки импортозамещения и другие возможности обеспечения технологического суверенитета.

Правительство РФ и крупные российские компании уделяют большое внимание развитию цифровой экономики, необходимой ИТ-инфраструктуры. Созданные условия для появления и ускоренного внедрения современных технологий позволят создавать российское ПО в рамках программ достижения технологического суверенитета в цифровой сфере. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе. Ускоренное развитие промышленности напрямую зависит от темпов перехода на современную технологическую основу, отечественные цифровые решения. Руководство страны ставит задачу обеспечить массовое внедрение российских ИТ-решений во всех стратегических отраслях. Росатом принимает активное участие в этой работе, координируя создание импортозамещающего ПО для различных применений.

Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом» ( Топливная компания Росатома «ТВЭЛ») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности более 70 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям, системам накопления электроэнергии и выводу из эксплуатации ЯРОО. http://www.tvel.ru