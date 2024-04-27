Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» продолжают установку интеллектуальных приборов учета электроэнергии.

Внедрение технологии «умного» учета предусмотрено Программой снижения потерь электроэнергии в сетях компании. Комплекс мероприятий реализовывается в Пригородном, Ирафском, Кировском, Правобережном, Моздокском районах, а также в Алагире и Владикавказе.



Всего со старта проекта (осень 2020 года) специалисты смонтировали в регионе почти 12,8 тысячи приборов учета нового поколения. До конца 2024 года энергетикам предстоит заменить еще около восьми тысяч устаревших счетчиков.



Переход на современное оборудование для потребителей означает упрощение всех процедур. Исчезает необходимость снимать и передавать показания: опрос, обработка, управление и передача данных осуществляются дистанционно. «Умные» приборы учета позволяют отслеживать объемы и параметры используемой электроэнергии, контролировать текущее потребление, анализировать и снижать расходы на оплату энергоресурса.



Кроме того, «умная» система учета дистанционно передает энергетикам сигнал о несанкционированном вмешательстве или технологическом нарушении. Это помогает в борьбе с хищениями энергоресурса и позволяет снижать уровень потерь в сетях, обеспечивать адресное воздействие на нарушителей и за счет стабилизации нагрузки на оборудование улучшать показатели качества и надежности электроснабжения потребителей.



Помимо мероприятий по внедрению интеллектуальной системы учета Программа снижения потерь предусматривает реконструкцию ветхих распределительных сетей с заменой аварийных и дефектных опор на новые, неизолированного провода на более современный и надежный самонесущий изолированный (СИП). СИП устойчив к коррозии, имеет высокий класс безопасности и надежности, обладает повышенной износостойкостью и пожаробезопасностью.