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В этом году на М-4 "Дон" отремонтируют около 200 км и нанесут экспериментальную разметку для соблюдения безопасной дистанции

27 апреля 2024, 15:00 273 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Автодор
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: russianhighways.ru

Фото: russianhighways.ru

Эти и другие вопросы обсудила делегация Госкомпании «Автодор» во главе с председателем правления Вячеславом Петушенко, проехав по М-4 «Дон». Кроме текущего содержания автомобильной дороги, мер безопасности, осмотрели, что было сделано в 2023 году, а также обсудили планы по развитию основной южной трассы на 2024 год.

Горизонтальная разметка, которая выглядит, как серия стрелок или галочек (шевронов), появится в Московской, Тульской, Липецкой, Ростовской областях и Краснодарском крае. Она поможет водителям быстрее и точнее ориентироваться на дороге. Видя перед собой два шеврона до впереди идущей машины, водитель может быть уверен, что держит необходимую дистанцию.

В Московской области в прошлом году отремонтировали около 25 км автомобильной дороги и 2 искусственных сооружения через реку Битца на 23 км и путепровод на 34 км. В планах на этот год заменить более 40 км барьерного ограждения (на сегодняшний день установили около 7 км), опоры линии наружного освещения и обновить светильники, а на 6 км нанести экспериментальную разметку «Держи дистанцию». Также предстоит капитальный ремонт более 4 км и ремонт порядка 18 км дороги.

В Тульской области отремонтируют 15,5 км дорог, продолжаются работы по устройству участков электроосвещения. Оно будет сделано на 6 км дороги.

В Липецкой области в весенний период отремонтировали около 18 км на участках км 347+054 – км 354+000, км 454+000 – км 464+300 в обратном направлении. 24 апреля после работ по капитальному ремонту открыли движение на мосту через р. Левая Богучарка в Воронежской области на км 748+1040 (прямое направление). Работы по ремонту длились 7 месяцев. До 11 июня выполним ремонт участка км 517 – км 545. После завершения работ там повысят скоростной режим со 110 до 130 км/ч. Всего же в Воронежской области в этом году запланирован ремонт участков протяженностью около 55 км.

Завершены работы по ремонту 11 км автомобильных дорог в Краснодарском крае, там же и в Республике Адыгея к концу года завершатся работы еще на 22 км, также в планах более 40 км на М-4 «Дон» в Ростовской области.

Всего же в 2024 году на М-4 «Дон» отремонтируют около 200 км дороги.

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Метки: АВТОДОР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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