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Двести пятьдесят потребителей Ногинска получили надежное электроснабжение

2 мая 2024, 14:00 443 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Министерство энергетики Московской области
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: minenergo.mosreg.ru

Фото: minenergo.mosreg.ru

Двести пятьдесят потребителей в центральной части Ногинска получили надежное электроснабжение благодаря выполненным ремонтным работам на высоковольтной линии. Специалисты «Мособлэнерго» в апреле 2024 года произвели ремонт на кабельной линии электропередачи 6 кВ, питающей потребителей на ул. Рогожской, Трудовой, 3-го Интернационала и Комсомольской.

КЛ-6 кВ проходит от распределительного пункта РП-147 до ЦРП-103. Линия протяженностью 3,5 км питает восемь трансформаторных подстанций, в том числе многоквартирные и частные жилые дома. На линии заменили участок кабеля и смонтировали две соединительные муфты. Ремонтные работы проводились в районе ул. Соединительной и были завершены в кратчайшие сроки.

«Мособлэнерго» в рамках своей деятельности на территории городских округов Московской области осуществляет текущую эксплуатацию и обслуживание электросетевого хозяйства, реализует производственные и инвестиционные программы, направленные на обеспечение качественного и надежного электроснабжения потребителей Подмосковья.

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Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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