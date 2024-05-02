Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
Специалисты Нижнетагильских электрических сетей свердловского филиала «Россети Урал» повысили качество электроснабжения жителей деревни Нижние Таволги, поселка Ударник и села Федьковка.
Для перераспределения нагрузок по сети и повышения параметров качества электроэнергии, поступающей жителям улиц Ленина и Горького деревни Нижние Таволги, было построено около 1 километра линий электропередачи 10 и 0,4 кВ, установлена дополнительная трансформаторная подстанция. Для повышения надежности ЛЭП энергетики установили секционирующие разъединители, позволяющие локализовать поврежденные участки сети.
В поселке Ударник для улучшения пропускной способности линии электропередачи 0,4 кВ специалисты заменили 700 метров провода на провод большего сечения.
Для улучшения качества электроснабжения села Федьковка энергетики построили более 1 километра линий электропередачи 6 и 0,4 кВ, смонтировали разгрузочную трансформаторную подстанцию.
Новые линейные объекты распределительной сетевой инфраструктуры построены на железобетонных опорах с использованием самонесущего изолированного провода (СИП). Технологичный СИП устойчив к механическим и погодным воздействиям, обеспечивает максимальную защиту от несанкционированных подключений к электрическим сетям и минимизирует возможность получения электротравмы, широко применяется в частном секторе.
В данных населенных пунктах проживает порядка 700 человек. На выполнение мероприятий по повышению качества электроэнергии данной территории компания «Россети Урал» направила более 9,6 миллионов рублей.
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