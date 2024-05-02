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КУЗОЦМ активно модернизирует производство

2 мая 2024, 14:15 418 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ИИС Металлоснабжение и сбыт
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Фото: metalinfo.ru

Фото: metalinfo.ru

В рамках инвестиционного проекта по модернизации производства на КУЗОЦМ поступила новая протяжная печь, предназначенная для отжига и нагрева под закалку проволоки из цветных металлов и сплавов диаметром 0,10-1,2 мм с приемом отожженной проволоки на катушки К160, К200, JP5.

Протяжная печь пришла на замену устаревшему оборудованию, находившемуся в эксплуатации с 1970-х годов. Новая печь имеет ряд важных преимуществ. Термообработка происходит в защитной атмосфере азота, что позволит исключить окисление проволоки, тем самым повысит качество готовой продукции. В старых печах защитная атмосфера отсутствовала. Скорость отжига проволоки в новой печи составляет 100 м/мин, на старых печах - до 70 м/мин, что позволит увеличить производительность и объем выпуска готовой продукции. Также в ней увеличено количество тепловых зон до 3 (в старых печах 2), что позволит добиваться равномерности нагрева и исключить образование брака в процессе термообработки.

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Метки: КУЗОЦМ, МОДЕРНИЗАЦИЯ
Отрасль: Металлургия 

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