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Российская Unigreen Energy начинает строительство солнечной электростанции на Иссык-Куле

2 мая 2024, 17:15 366 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ТАСС

Российская компания Unigreen Energy начинает строительство солнечной электростанции на Иссык-Куле. Об этом сообщил ТАСС министр энергетики Киргизии Таалайбек Ибраев.

"У нас есть проект по строительству солнечной станции. Компания [Unigreen Energy], <…> они сейчас на Иссык-Куле начинают строительство солнечной станции", - сказал он в кулуарах третьего Ташкентского международного инвестиционного форума.

По его словам, Unigreen Energy должна закончить строительство к концу 2025 года. "У нас есть дорожная карта. По их данным, [окончание строительства] - где-то конец 2025 года", - сказал он.

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Метки: Unigreen energy, КИРГИЗИЯ, КЫРГЫЗСТАН, СЭС, ВИЭ
Отрасль: Строительство Электроэнергетика 

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