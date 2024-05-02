Российская компания Unigreen Energy начинает строительство солнечной электростанции на Иссык-Куле. Об этом сообщил ТАСС министр энергетики Киргизии Таалайбек Ибраев.

"У нас есть проект по строительству солнечной станции. Компания [Unigreen Energy], <…> они сейчас на Иссык-Куле начинают строительство солнечной станции", - сказал он в кулуарах третьего Ташкентского международного инвестиционного форума.

По его словам, Unigreen Energy должна закончить строительство к концу 2025 года. "У нас есть дорожная карта. По их данным, [окончание строительства] - где-то конец 2025 года", - сказал он.