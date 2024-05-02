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США расширили санкции в отношении российского горно-металлургического сектора

2 мая 2024, 13:45 465 Время чтения ≈ 4 мин
Источник: Коммерсантъ

В новый санкционный список попали, в частности, один из крупнейших экспортеров антрацита «Сибантрацит» и его структуры. Также ограничения введены в отношении компаний, работающих в секторе добычи цветных металлов, в том числе операторов Баимского месторождения медно-молибденовых руд и Каральвеемского золоторудного месторождения на Чукотке.

США ввели санкции в отношении целого ряда российских компаний горно-металлургического сектора. Претензии к ним мотивируются самим фактом работы в этой отрасли, следует из разъяснений к списку, что необходимо «для дальнейшего ограничения доходов России и промышленной базы оборонного сектора».

В частности, США внесли в SDN-лист 12 структур «Сибантрацита», а также компанию «Сибкапитал», которая является владельцем угольного холдинга.

Компания — крупнейший мировой производитель и экспортер высококачественного антрацита, что указывается и в разъяснениях к санкционному списку. Добывающие мощности расположены в Новосибирской и Кемеровской областях. В 2022 году добыча «Сибантрацита» составляла 25 млн тонн. Компания не раскрывает объем экспорта, но в январе 2022 года «Сибантрацит» сообщал, что на экспорт уходит 90% продукции. Среди рынков тогда назывались Китай, Индия, Южная Корея и Европа. В 2021 году объем экспорта в Китай составил 8,4 млн тонн. В «Сибантраците» отказались от комментариев.

По данным отраслевых источников, за последние полгода, «Сибантрацит» серьезно нарастил продажи на индийском рынке, что даже способствовало снижению цен на антрацит и уголь для пылеугольного вдувания на индийском рынке, комментирует главный стратег инвестиционной компании «Вектор икс» Максим Худалов. По его мнению, с введением санкций некоторые индийские покупатели могут прервать отношения с компанией и переключатся на поставки продукции трейдеров. «Сибантрациту» придется перейти на трейдинговые схемы, что, безусловно, снизит рентабельность бизнеса. На руку компании играет ее роль на мировом рынке угле: сопоставимого по объемам поставщика антрацита в мире нет, отмечает эксперт.

США постепенно расширяют санкции на российский угольный сектор: в феврале 2024 года в SDN-лист были включены СУЭК и «Мечел», на которые приходится пятая часть всего российского экспорта.

Маловероятно, что китайские или индийские компании будут отказываться от российского угля. Однако это могут сделать азиатские страны, относящиеся к недружественным. Южная Корея в марте сократила закупки российского угля на 27%, до 1,5 млн тонн, следует из таможенных данных страны.

Также в санкционный список попала ГДК «Баимская», занимающаяся развитием Баимского месторождения медно-молибденовых руд на Чукотке. В 2023 году Kaz Minerals сообщала, что продала ГДК казахстанской компании Trianon Limited, которая подконтрольна основным акционерам Kaz Minerals Владимиру Киму и Олегу Новачуку.

США ввели блокирующие санкции и в отношении АО «Рудник Каральвеем», которое ведет добычу на Каральвеемском золоторудном месторождении на Чукотке. По данным отчетности за 2021 год, конечным бенефициаром компании является гражданин Израиля Лев Леваев.

Евгений Зайнуллин

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Метки: США, САНКЦИИ, СИБАНТРАЦИТ, БАИМСКИЙ ГОК
Отрасль: Горнодобывающая промышленность 

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