На станции полным ходом идет масштабная реконструкция. В одном из проектов участвует структурное подразделение «Филиал Приморский» АО «Хабаровской ремонтно-монтажной компании» (входит в Группу «РусГидро»). Специалисты приступили к работам по укрупненной сборке труб и металлоконструкций на Владивостокской ТЭЦ-2. Это плановый этап реализации инвестиционного проекта Группы РусГидро по реконструкции схемы выдачи тепловой мощности станции.

Работы по проекту разработанному ХРМК ведутся с 2020 года и планируется их завершить к 2025 году. Проводится плановая замена трубопроводов сроком службы более 40 лет, увеличение их диаметра с 820 до 1020 мм, общей длинной 3 км.

Перекладка труб проводится только в летнее время, чтобы не нарушать обеспечение выдачи тепловой мощности потребителям в осенне-зимний период.

За три года в рамках реализуемого проекта ХРМК уже смонтировал и запустил в работу участки коллекторов общей протяженностью 1250 погонных метров. В текущем году планируется перекладка на 800 погонных метров. После завершения весенних гидравлических испытаний специалисты приступят к демонтажу действующих трубопроводов и монтажу новых коллекторов.

АО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» (АО «ХРМК») - компания выполняет комплексный ремонт, модернизацию и реконструкцию тепломеханического и электрического оборудования электростанций, а также технологического оборудования промышленных предприятий. Немаловажным направлением работы является реализация мер по обеспечению безопасного функционирования объектов ТЭК, в том числе внедрение мероприятий по совершенствованию технологий ремонтного производства за счет развития компетенций сотрудников и расширения технических процессов. Филиалы компании расположены в Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске, Нерюнгри. Основной подрядчик по ремонту и реконструкции объектов АО «ДГК». Компания создана 3 декабря 2003 года на базе филиала «Энергоремонт», дочернего предприятия ОАО «Хабаровскэнерго».