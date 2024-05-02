Власти ДНР готовят дорожную карту восстановления энергетической инфраструктуры Авдеевки, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" глава ДНР Денис Пушилин.

"Конечно же, эта территория уже не может быть полностью признана безопасной. Соответственно, это должны быть скоординированные действия как саперов, так и непосредственно тех специалистов, которые будут там проводить работу. Поэтому здесь сейчас проводится оценка необходимых действий, составляется дорожная карта, и данные действия в плане восстановительных работ должны четко пересекаться с выполнением своих задач по разминированию саперами", - ответил Пушилин на вопрос о восстановлении электричества в Авдеевке.