В Итум-Калинском районе построят деривационный туннель

В Итум-Калинском районе выполнят строительно-монтажные (гидротехнические) работы по деривационному туннелю в рамках реализации инвестиционного проекта «Нихалойская ГЭС», сообщает RosTender.info.

Общество с ограниченной ответственностью Малые ГЭС Ставрополья и Карачаево-Черкессии принимает заявки на участие в тендере до 20 мая. Начальная цена контракта составляет 3,5 млрд рублей.

Площадка строительства Нихалойской ГЭС располагается в Шатойском и Итум-Калинском районах Чеченской Республики на реке Аргун. Объект гидроэнергетики относится к деривационному типу. Строительство деривационного тоннеля в Итум-Калинском районе обеспечит последующий разворот строительно-монтажных работ по сопряжению с основными объектами Нихалойской ГЭС. Проходка туннеля на участках крепких пород выполняется буровзрывным способом, а на участке слабых пород используется горнопроходческий комбайн избирательного действия. По окончании проходки бетонируются свод и стены объекта, далее производится заполнительная цементация. Длина деривационного туннеля составляет 2974,44 метра.