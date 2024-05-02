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В Итум-Калинском районе построят деривационный туннель

2 мая 2024, 16:00 393 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Ростендер
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В Итум-Калинском районе выполнят строительно-монтажные (гидротехнические) работы по деривационному туннелю в рамках реализации инвестиционного проекта «Нихалойская ГЭС», сообщает RosTender.info.

Общество с ограниченной ответственностью Малые ГЭС Ставрополья и Карачаево-Черкессии принимает заявки на участие в тендере до 20 мая. Начальная цена контракта составляет 3,5 млрд рублей.

Площадка строительства Нихалойской ГЭС располагается в Шатойском и Итум-Калинском районах Чеченской Республики на реке Аргун. Объект гидроэнергетики относится к деривационному типу. Строительство деривационного тоннеля в Итум-Калинском районе обеспечит последующий разворот строительно-монтажных работ по сопряжению с основными объектами Нихалойской ГЭС. Проходка туннеля на участках крепких пород выполняется буровзрывным способом, а на участке слабых пород используется горнопроходческий комбайн избирательного действия. По окончании проходки бетонируются свод и стены объекта, далее производится заполнительная цементация. Длина деривационного туннеля составляет 2974,44 метра.

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Метки: РОСТЕНДЕР, ИНВЕСТПРОЕКТ, НИХАЛОЙСКАЯ ГЭС
Отрасль: Строительство 

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