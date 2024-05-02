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Филиал ПАО "Россети" модернизировал ЛЭП, обеспечивающую транзит мощности Верхнетагильской ГРЭС в Свердловской области

2 мая 2024, 15:45 410 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ПАО «Россети»

Фото: ПАО «Россети»

Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала заменили четыре 26-метровые опоры на линии электропередачи 220 кВ «Салда – Кошай». Новые конструкции произведены в России и рассчитаны на эксплуатацию в сложных климатических условиях северного Урала. Проект позволил повысить надежность схемы выдачи мощности Верхнетагиской ГРЭС, которая входит в число основных поставщиков энергии в Свердловской области.

Участок ЛЭП, на котором производились монтажные работы, проходит по заболоченной местности, что потребовало двухмесячной подготовки проездов и обустройства площадок для спецтехники.

При этом непосредственно демонтаж каждой старой опоры и установка новой заняли около двух дней. Было задействовано 10 единиц спецтехники, включая вездеход, автокран, бурильно-крановую машину, кран-манипулятор, автогидроподъемник.

Общая протяженность данной линии электропередачи составляет 153 км. Она участвует в выдаче мощности Верхнетагильской ГРЭС и обеспечивает электроснабжение нефтеперекачивающих станций, расположенных на севере Свердловской области.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС УРАЛА, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 
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