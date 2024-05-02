Компания «СКАДО СТРОЙ Монтаж» (Самарская область) запустила комплексный проект модернизации оборудования. Компания уже привлекла 14,4 млн рублей льготного лизингового финансирования в АО «МСП Лизинг», дочерней структуре Корпорации МСП. Средства направлены на приобретение машины термической резки металла серии МТР «Кристалл» производителя из Санкт-Петербурга. С вводом в строй нового станочного оборудования годовой объем выпуска оборудования для горнолыжного отдыха планируется увеличить на 20%. Общий объем инвестиций в проект модернизации составит около 100 млн рублей.

«Льготная госпрограмма лизинга стала для нас эффективным финансовым плечом в проекте модернизации производственных мощностей. Теперь, при наличии собственного современного оборудования, мы можем отказаться от размещения заказов у партнеров и полностью локализовать производство на своей промплощадке. Повысится качество продукции. Сократим временные расходы на производство изделий. Минимизируем затраты на транспорт и логистику, снизим ремонтные простои и т.д. Высвободившиеся средства планируется направить на дальнейшее развитие производства», – заявил генеральный директор ООО «СКАДО СТРОЙ Монтаж» Илья Арзютов.

От подчеркнул, что модернизация производственного оборудования позволит удовлетворить растущий спрос регионов на новое, современное оборудование для создания и развития туристических кластеров.

«СКАДО СТРОЙ Монтаж» – один из ведущих отечественных производителей канатных дорог для горнолыжных курортов. ГК «СКАДО» построила более 450 различных современных канатных дорог на территории России, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Монголии и территории других стран. Предприятие также предоставляет дополнительно услуги сервисного обслуживания оборудования, диагностики, модернизации канатных дорог, изготовления отдельных конструкций, деталей и др. Кроме того, оказывает услуги в проектах искусственного оснежения и пылеподавления, осуществляет поставку и обслуживание снегоуплотнительной техники и гусеничных вездеходов PRINOT.

«Корпорация МСП развивает меры финансовой и нефинансовой поддержки предпринимателей в сфере туризма. Такими мерами могут воспользоваться, в том числе компании, которые поставляют различные виды оборудования для рекреационных территорий. Льготный лизинг стал одним из привлекательных для бизнеса финансовых инструментов при обновлении парка оборудования. Эффективность таких мер мы продолжаем наращивать, в том числе при постоянной обратной связи от предпринимателей», – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Льготное лизинговое финансирование (с удорожанием от 1,9% в год для оборудования российского производства и от 2,6% в год для оборудования иностранного производства) предприниматель может получить на сумму от 500 тысяч рублей до 50 млн рублей на срок от 13 месяцев до 7 лет. Выплата лизинговых платежей начинается после поставки оборудования. При использовании поручительства РГО первоначальный взнос составит 0% от стоимости оборудования.

Заявку можно подать дистанционно при помощи цифровой платформы МСП.РФ.

Напомним, лизинговая поддержка осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Его инициировал Президент, реализацию курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.