"Росэлектроника" разработала герконовые датчики взлома

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех создал линейку охранных датчиков на основе герконов. Устройства устанавливаются на дверях домов, транспортных контейнеров, распределительных щитов или трансформаторных подстанций и сигнализируют о случайном или преднамеренном открытии. Применение герконов в составе сигнализаторов позволило увеличить срок службы датчиков и сократить время их срабатывания.

Новые сигнализаторы разработаны Рязанским заводом металлокерамических приборов – одним из трех предприятий в мире, освоившим выпуск магнитоуправляемых герметизированных контактов – герконов. Датчики предназначены для контроля закрытия дверей и ворот домов, ангаров, транспортных контейнеров и других металлических и деревянных конструкций. Извещатель интегрируется в существующую систему мониторинга и охраны и подает сигнал при открытии или смещении двери.

Применение герконов позволило повысить срок службы сигнализаторов до 5 млрд срабатываний и сократить время срабатывания до 2 миллисекунд по сравнению с аналогичными устройствами на открытых коммутирующих контактах.