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"Россети Московский регион" обеспечили мощностью сельхозпредприятие на востоке Подмосковья

2 мая 2024, 16:30 413 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети Московский регион
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Фото: ПАО «Россети Московский регион»

Фото: ПАО «Россети Московский регион»

«Россети Московский регион» выполнили строительно-монтажные работы в рамках технологического присоединения сельскохозяйственного предприятия на востоке Подмосковья.

ООО «Лукаморе» располагается в г. Озёры городского округа Коломна и с 2005 года занимается выращиванием и распространением лука севка в России.

Для развития предприятию потребовалась мощность в размере 150 кВт. С целью обеспечения заявителя необходимой мощностью специалисты Восточных электрически сетей построили трансформаторную подстанцию мачтового типа 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА. На железобетонных опорах были возведены два участка воздушных линий 6 кВ и 0,4 кВ. ЛЭП обеспечены самонесущим изолированным проводом, более надежным и устойчивым к повреждениям.

Источником электропитания для абонента третьей категории надежности стала подстанция 110 кВ «Озёры».

Предприятие «Лукаморе» использует современные технологии механизированного выращивания лука севка, районированного и устойчивого к болезням и вредителям, характерным именно для России. Для его хранения в зимний период имеет модернизированные хранилища, необходимый набор полевой техники и складского оборудования.

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Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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