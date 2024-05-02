Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
«Россети Московский регион» выполнили строительно-монтажные работы в рамках технологического присоединения сельскохозяйственного предприятия на востоке Подмосковья.
ООО «Лукаморе» располагается в г. Озёры городского округа Коломна и с 2005 года занимается выращиванием и распространением лука севка в России.
Для развития предприятию потребовалась мощность в размере 150 кВт. С целью обеспечения заявителя необходимой мощностью специалисты Восточных электрически сетей построили трансформаторную подстанцию мачтового типа 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА. На железобетонных опорах были возведены два участка воздушных линий 6 кВ и 0,4 кВ. ЛЭП обеспечены самонесущим изолированным проводом, более надежным и устойчивым к повреждениям.
Источником электропитания для абонента третьей категории надежности стала подстанция 110 кВ «Озёры».
Предприятие «Лукаморе» использует современные технологии механизированного выращивания лука севка, районированного и устойчивого к болезням и вредителям, характерным именно для России. Для его хранения в зимний период имеет модернизированные хранилища, необходимый набор полевой техники и складского оборудования.
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