«Россети Московский регион» выполнили строительно-монтажные работы в рамках технологического присоединения сельскохозяйственного предприятия на востоке Подмосковья.

ООО «Лукаморе» располагается в г. Озёры городского округа Коломна и с 2005 года занимается выращиванием и распространением лука севка в России.

Для развития предприятию потребовалась мощность в размере 150 кВт. С целью обеспечения заявителя необходимой мощностью специалисты Восточных электрически сетей построили трансформаторную подстанцию мачтового типа 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА. На железобетонных опорах были возведены два участка воздушных линий 6 кВ и 0,4 кВ. ЛЭП обеспечены самонесущим изолированным проводом, более надежным и устойчивым к повреждениям.

Источником электропитания для абонента третьей категории надежности стала подстанция 110 кВ «Озёры».

Предприятие «Лукаморе» использует современные технологии механизированного выращивания лука севка, районированного и устойчивого к болезням и вредителям, характерным именно для России. Для его хранения в зимний период имеет модернизированные хранилища, необходимый набор полевой техники и складского оборудования.