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"Светловская горнорудная компания" заключила СЗПК почти на 17 млрд рублей

2 мая 2024, 18:00 369 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Минэкономразвития России
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

Минэкономразвития России, Иркутская область и «Светловская горнорудная компания» заключили соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Предприятие планирует строительство и эксплуатацию горно-обогатительного комбината «Светловский».

Компания вложит порядка 17 млрд рублей в создание объектов инфраструктуры горноперерабатывающего комплекса, вахтового поселка, вспомогательных зданий и сооружений. Задача — выйти на проектную мощность к 2026 году, объем добываемого золота в слитках к этому времени составит 4 тонны.  

Всего на данный момент заключено 68 СЗПК с общим объемом инвестиций чуть больше 4 трлн руб. (с НДС).

Подать заявку на СЗПК можно через ГИС «Капиталовложения». Уполномоченной организацией для сопровождения процессов заключения СЗПК и мониторинга их исполнения является ВЭБ.РФ. В частности, ВЭБ.РФ рассматривает заявления с документами и материалами, включая проведение анализа финансовых моделей. В случае соответствия инвестора, проекта и представленных документов установленным требованиям ВЭБ.РФ осуществляет подготовку положительного заключения, которое открывает доступ для подписания соглашения со стороны субъекта Российской Федерации и Минэкономразвития России.

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Метки: МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ, СЗПК, ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Горнодобывающая промышленность Строительство 

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