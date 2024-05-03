Более двух миллиардов рублей вложат в модернизацию коммунальной инфраструктуры Барнаула за два года.

В администрации города обсудили реализацию крупного инфраструктурного проекта для нужд АО БМК «Меланжист Алтая». Он будет реализован за счет средств бюджетных кредитов и предусматривает комплекс мероприятий по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения. Объем вложений составит более 2 млрд рублей.

В совещании, которое прошло в администрации города приняли участие заместитель Председателя Правительства края Александр Климин, министр строительства и ЖКХ края Иван Гилев, глава города Вячеслав Франк, заместители главы администрации города, председатели профильных комитетов, представители подрядной организации ООО «СоюзДонСтрой», Барнаульского водоканала.

Как сообщил заместитель главы администрации города по экономической политике Сергей Рябчун, на сегодняшний день на АО БМК «Меланжист Алтая» ведется комплексная модернизация, которая оценивается в сумму порядка 20 млрд. рублей. По итогам ее реализации планируется увеличить производство готовых тканей более чем в 3 раза. Это крупнейший проект в обрабатывающей промышленности Алтайского края.

В настоящее время реализуется первый этап этой программы – «Строительство комплекса сооружений текстильной отделочной фабрики на территории БМК «Меланжист Алтая», который планируется завершить в 2025 году. Реализация данного этапа позволит расширить производственные мощности по выпуску готовых тканей более чем в 1,5 раза, увеличить ассортимент готовой продукции на 150% к текущему уровню, создать новые рабочие места. Чтобы этот проект был реализован требуется модернизация систем водоснабжения и водоотведения. Инфраструктурный проект, который будет реализован в Барнауле позволит решить этот вопрос.

Директор по строительству ООО «СоюзДонСтрой» Денис Корчуганов представил участникам совещания план реализации проекта. По его словам, строительство будет вестись в два этапа. 1 этап - «Реконструкция сетей водоснабжения», протяженностью 3,7 км. Прокладка сети водопровода будет осуществляться методом горизонтально - направленного бурения, закрытым способом. Завершить работы планируется уже в этом году. 2 этап - «Реконструкция канализационного коллектора», протяженностью 1,8 км. Этот этап наиболее финансово и капиталоемкий, его планируется завершить в октябре 2025 года.

Реконструкция сетей водоснабжения пройдет по трем участкам водовода: по Павловскому тракту от насосной станции 2-го подъема до ул.Новороссийская с увеличением диаметра трубопровода с 800 до 900 мм; от ул. Червонная до ул. Кулагина с увеличением диаметра трубопровода с 200-400 до 500 мм; от ул. Г.Исакова до ул. Смирнова с увеличением диаметра трубопровода с 500 до 600 мм.

Реконструкция сетей водоотведения пройдет по ул. Кулагина с увеличением диаметра трубопровода.

По словам заместителя главы администрации города по городскому хозяйству Сергея Татьянина, реконструкция участков водоводов позволит увеличить пропускную способность, улучшить гидравлические показатели в водопроводной сети, повысить давление, а также обеспечить качественным водоснабжением около 190 тысяч горожан. Появится возможность подключения новых потребителей Железнодорожного и Октябрьского районов города Барнаула. Реконструкция сетей водоотведения увеличит их пропускную способность и улучшит качество оказываемых коммунальных услуг жителям Октябрьского района города.

На период выполнения строительно-монтажных работ, по словам представителя подрядной организации, будет изменена привычная схема движения транспорта по Павловскому тракту и улице Кулагина. Сейчас производится согласование организации схемы дорожного движения на указанных участках. После их окончательного утверждения они будут доведены до населения.

По итогам совещания глава города дал поручение всем городским службам, вовлеченным в реализацию данного проекта, тщательно проработать все этапы и сроки проведения работ.