На Дюртюли-Ачит устроят биопереходы

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Строящийся участок автомобильной дороги от Дюртюлей в Башкирии до Ачита в Свердловской области войдет в состав трассы М-12 «Восток» до Тюмени. Участок нового строительства разделен на три этапа и проходит по территориям Республики Башкортостан, Пермского края и Свердловской области. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение, рассмотрев корректировки в проектной документации этапа 1.3.1 (Республика Башкортостан). Его строительство ведется на отрезке км 0 - 90 км.
После проведения предыдущей экспертизы вносились изменения в части технологии возведения земляного полотна на участках залегания слабых грунтов.
«На основании актуализированных результатов инженерных изысканий были приняты решения об устройстве дренажей на участках выемок, что необходимо для обеспечения водно-теплового режима работы земляного полотна. Дополнительно предусмотрено строительство скотопрогонов и биопереходов», – сообщил представитель Главгосэкспертизы России Ирек Сабиров.
Искусственные сооружения будут расположены под основным ходом скоростной автомагистрали.
Участок строительства находится в Дюртюлинском и Бураевском районах Республики Башкортостан. Начало трассы примыкает к федеральной автодороге М-7 «Волга» на 1231-ом км.
Завершить работы на всем протяжении Дюртюли-Ачит планируют до конца 2024 года.
Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (ГК «Автодор»).
Генеральный проектировщик – ООО «Строительная компания «Автодор».
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