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На Дюртюли-Ачит устроят биопереходы

3 мая 2024, 15:30 585 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ФАУ Главгосэкспертиза России
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: пресс-служба ООО «СК «Автодор»

Фото: пресс-служба ООО «СК «Автодор»

Строящийся участок автомобильной дороги от Дюртюлей в Башкирии до Ачита в Свердловской области войдет в состав трассы М-12 «Восток» до Тюмени. Участок нового строительства разделен на три этапа и проходит по территориям Республики Башкортостан, Пермского края и Свердловской области. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение, рассмотрев корректировки в проектной документации этапа 1.3.1 (Республика Башкортостан). Его строительство ведется на отрезке км 0 - 90 км.

После проведения предыдущей экспертизы вносились изменения в части технологии возведения земляного полотна на участках залегания слабых грунтов.

«На основании актуализированных результатов инженерных изысканий были приняты решения об устройстве дренажей на участках выемок, что необходимо для обеспечения водно-теплового режима работы земляного полотна. Дополнительно предусмотрено строительство скотопрогонов и биопереходов», – сообщил представитель Главгосэкспертизы России Ирек Сабиров.

Искусственные сооружения будут расположены под основным ходом скоростной автомагистрали.

Участок строительства находится в Дюртюлинском и Бураевском районах Республики Башкортостан. Начало трассы примыкает к федеральной автодороге М-7 «Волга» на 1231-ом км.

Завершить работы на всем протяжении Дюртюли-Ачит планируют до конца 2024 года.

Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (ГК «Автодор»).

Генеральный проектировщик – ООО «Строительная компания «Автодор».

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Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, АВТОДОР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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