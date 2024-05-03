Бельгийский консорциум TM EDISON в составе бельгийской компании Jan De Nul и немецкой компании DEME приступил к изготовлению фундамента искусственного энергетического острова Princess Elisabeth Island (PEI). Работы по изготовлению фундамента будут осуществляться на территории терминала компании Verbrugge Zeeland Terminals в порту Влиссенген.

Искусственный энергетический остров, площадь надводной части которого составит около 5 га, будет построен в центре зоны, выделенной под строительство шельфовой ветровой генерации в бельгийской части Северного моря – Princess Elisabeth zone (PEZ) – примерно в 45 км от побережья Бельгии. На острове будет размещена почти вся электросетевая инфраструктура*, используемая для подключения к бельгийской энергосистеме шельфовой ветровой генерации (мощностью до 3,5 ГВт) и будущих электрических соединений. В целях подключения к бельгийской высоковольтной сети всех шельфовых ВЭС, которые планируется построить в PEZ, будет проложено около 300 км КЛ переменного тока и 60 км КЛ постоянного тока.

PEI станет ключевым элементом в раскрытии потенциала Северного моря для строительства шельфовой ветровой генерации и связующим звеном между шельфовыми ВЭС и наземной высоковольтной сетью. Энергетический остров также станет первым элементом европейской шельфовой электрической сети и центральным связующим узлом для будущих трансграничных «гибридных» соединений с Великобританией (Nautilus) и Данией (TritonLink), которые будут обеспечивать не только обмены электроэнергией между странами, но и выдачу электроэнергии, выработанной ветровой генерацией, которую планируется построить в Северном море. В рамках работ по сооружению фундамента PEI будут изготовлены 23 бетонных кессона (каждый длиной около 60 м, шириной 30 м и высотой 30 м). Буксировка и установка кессонов на месте сооружения PEI запланированы на лето 2024 г. и 2025 г.; завершить строительство энергетического острова планируется к середине 2026 г.

Информационно-аналитический ресурс Modern Power Systems https://www.modernpowersystems.com

* Общая площадь территории, занимаемой электросетевой инфраструктурой, составит около 6 га.