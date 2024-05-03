Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова 2 мая работала на территории Донецкой народной республики. В программе работы – встречи с руководством республики и администрацией города Макеевки, контроль реализации инфраструктурного проекта в рамках соглашения о сотрудничестве между Югрой и Макеевкой, встреча с добровольцами Гуманитарного добровольческого корпуса Югры.

В ходе данной рабочей поездки прошла презентация разработанного специалистами Ханты-Мансийского автономного округа и Донбасса мастер-плана по развитию Макеевки. Среди авторов – главный архитектор проекта Марина Черныш, сотрудники ФГБО ВО «ДонНАСА» Елена Балабенко и Константин Яковенко.

Презентация состоялась в рамках рабочей встречи губернатора Югры Натальи Комаровой, главы ДНР Дениса Пушилина и руководителя муниципального образования городского округа Макеевка Владислава Ключарова, участие в ней приняли также представители общественности, молодежи и архитектурного сообщества Донецкой народной республики.

Мастер-план представила старший научный сотрудник ФГБО ВО «ДонНАСА», доктор экономических наук Елена Балабенко. Это комплексный документ стратегического планирования на период до 2030 года, который создан при активном взаимодействии автономного округа, жителей Макеевки и бизнес-сообщества. Документ устанавливает приоритеты, цели и ожидаемые результаты управления социально-экономическим и пространственным развитием города.

Елена Балабенко отметила, что мастер-план послужит основой для дальнейшего планирования документов территориального планирования, генерального плана городского округа и входящих в него населенных пунктов, планов землепользования и городской застройки с учетом планирования целевых технико-экономических показателей.

«По мнению горожан, ключевыми направлениями являются: развитие городской среды, социальной инфраструктуры и места трудоустройства. В рамках мастер-плана была определена 31 новая территория жилищного строительства с возможностью расселения здесь около 15 тысяч человек. Планируется создать дошкольные учреждения на 7 тысяч мест, а также школы, рассчитанные более чем на 17 тысяч мест, внешкольные образовательные учреждения, а также учреждения культуры, искусства и здравоохранения», - отметила доктор экономических наук.

Мастер-план предполагает и усиление транспортно-планировочного каркаса. Будет выполнена реконструкция 300 километров дорог и строительство новых протяженностью 40 километров. Кроме того, предложены мероприятия по развитию городского транспорта, в частности, развитие контактной сети электротранспорта, диспетчерских и транспортно-пересадочных станций. Разработана схема охраны объектов культурного наследия. Существующий перечень памятников был структурирован в соответствии с Единым государственным реестром объектов культурного наследия памятников истории и культуры народов Российской Федерации. Также предложена система туристических маршрутов.

«Первичный сектор экономики – добывающая промышленность, в меньшей степени – сельское хозяйство. Когда мы прорабатывали территории под развитие промышленности, то учитывали действующие и ранее использовавшиеся под производство. Это позволило уйти от выделения новых территорий под промышленные объекты», - подчеркнула Елена Балабенко.

Губернатор Югры, комментируя мастер-план развития Макеевки, обозначила, что при выделении территорий под промышленное производство, необходимо минимизировать экологическую нагрузку промышленных предприятий на окружающую среду, на месте закрытых промышленных объектов создавать индустриальные парки и технопарки.

«Также нужно создавать условия и территории для развития креативных индустрий, это важно для молодых людей – чтобы привлекать молодежь с расчетом на будущее. Об этом говорю, опираясь на наш региональный опыт, поскольку Югра динамично развивалась именно в этом направлении — за короткое время были внедрены огромные изменения», - сказала Наталья Комарова.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что к реализации мастер-плана необходимо подходить ответственно с учетом вложенных ресурсов как федерального центра, так и регионов-шефов.

«Макеевка подходит к этому вопросу достаточно взвешенно. Акценты сделаны абсолютно верно. Мастер-план разрабатывала и продолжает дорабатывать Донбасская академия строительства и архитектуры – а это местные профессионалы, которые понимают все сложности, с которыми сталкивались жители города, и что хотелось бы улучшить. С учетом того, что теперь Донецкая народная республика – это субъект Российской Федерации, есть нормы, правила, нормативы, и есть огромное желание, чтобы жители города почувствовали эти изменения в практической плоскости. Мастер-планы должны существовать у каждого муниципалитета. Это созидательная работа, по которой так соскучился Донбасс, и благодаря в том числе и регионам-шефам, в данном случае Югре, у нас получается все делать», – подчеркнул Денис Пушилин.

Он добавил, что наряду с планированием социальной инфраструктуры, важно заложить в мастер-план развитие пригородных поселков, учитывая опыт Югры.

Отметим, что среди конкретных мероприятий мастер-плана — строительство крупного физкультурно-оздоровительного комплекса. Функционал комплекса был сформирован с учетом запроса населения города и предложений Минспорта ДНР. Здание будет вмещать в себя зал художественной гимнастики, бассейн, зал для игровых видов спорта (мини-футбол, баскетбол, волейбол), зал для единоборств, тренажерный зал, трибуны для зрителей, гостиницу и фудкорты. Общая площадь объекта составит более 20 тысяч квадратных метров.

Напомним, работы по восстановлению подшефного города ведутся Югрой в соответствии с соглашением о сотрудничестве, который был подписан в мае 2022 года губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой и главой администрации Макеевки Владиславом Ключаровым. Документ предусматривает оказание городу и еге жителям всесторонней помощи в восстановлении городской инфраструктуры и жилья, поврежденных в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, а также реализацию проектов на территории города, направленных на развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, гуманитарную помощь. В соглашении также определено сотрудничество в сфере промышленности, агропромышленного комплекса, развития предпринимательства, науки и образования, спорта, индустрии туризма, молодежной политики, культуры, добровольчества, охраны здоровья и социальной защиты населения.

В рамках шефской помощи Югра в течение только 2023 года отремонтировала 131 многоквартирный дом, 5 детских садов, 3 школы. Югорчане пробурили 34 скважины, чтобы восстановить работу котельных и обеспечить теплом жителей 757 жилых домов. На 27 улицах города установили почти 2 000 штук светильников уличного освещения. Заменили 2 980 метров аварийных сетей водоснабжения в микрорайоне Зеленый. У почти 30 тысяч жителей Макеевки сегодня в доме есть чистая вода. Сейчас силами шефа – региона ведется благоустройство Аллеи Победы.

Также, в 2023 году силами Югры восстановлено семь пищеблоков в макеевких школах, в 25 школах Макеевки оформлены школьные пространства, доставлена художественная литература, учебные пособия для школьников 1–11 классов — порядка 94 тысяч экземпляров. Летом 1019 детей из Макеевки отдохнули, прошли медицинскую реабилитацию в Югре, на юге России. 26 воспитанников Дворца детского и юношеского творчества Макеевки приехали в Ханты-Мансийск с танцевальными постановками.

Кроме того, с 2022 года в Югре реализуется специальное направление конкурса на предоставление гранта Губернатора Югры на развитие гражданского общества и реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий – #ЮграМакеевка. На конкурс подано 29 заявок на общую сумма свыше 32 млн. рублей, по итогам 23 инициативы макеевчан получили грантовую поддержку из бюджета автономного округа на общую сумму 16,2 млн. рублей.