Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Строится новая подстанция на территории Ашинского МЗ

3 мая 2024, 16:30 546 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ИИС Металлоснабжение и сбыт
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: gettyimages

Фото: gettyimages

В рамках договора с ПАО «Ашинский металлургический завод» ООО «БЭСК Инжиниринг» с апреля 2024 года приступило к реализации комплексного проекта по строительству новой подстанции 110 кВ на территории завода. В рамках контракта предполагается выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, а также поставка комплекта оборудования.

Общий объём работ включает в себя реконструкцию ПС 220 кВ «Амет» (монтаж нового оборудования 110 и 220 кВ), строительство КВЛ-110 кВ от ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ «Амет» до новой ПС 110 кВ, строительство подстанции 110 кВ на территории завода.

На текущий момент ООО «БЭСК Инжиниринг» приступило в предпроектному обследованию на объекте, проектно-изыскательские работы планируется завершить до конца 2024 года, строительно-монтажные и пусконаладочные работы планируется завершить до марта 2026 года.

Обсудить на форуме
Метки: БЭСК ИНЖИНИРИНГ, БАШКИРИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
03.05.2024
Спортивно-зрелищный комплекс площадью почти 50 тыс. кв. м строят в Челябинске
03.05.2024
В Оренбурге обсудили подготовку к летней ремонтной кампании в условиях сохраняющегося роста электропотребления
03.05.2024
Модернизация ЛЭП началась у ГЛК "Хехцир"
03.05.2024
В Калининграде начали прокладку высоковольтной линии под рекой Преголя
03.05.2024
На Дюртюли-Ачит устроят биопереходы
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live
+