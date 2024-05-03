Строится новая подстанция на территории Ашинского МЗ

В рамках договора с ПАО «Ашинский металлургический завод» ООО «БЭСК Инжиниринг» с апреля 2024 года приступило к реализации комплексного проекта по строительству новой подстанции 110 кВ на территории завода. В рамках контракта предполагается выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, а также поставка комплекта оборудования.



Общий объём работ включает в себя реконструкцию ПС 220 кВ «Амет» (монтаж нового оборудования 110 и 220 кВ), строительство КВЛ-110 кВ от ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ «Амет» до новой ПС 110 кВ, строительство подстанции 110 кВ на территории завода.



На текущий момент ООО «БЭСК Инжиниринг» приступило в предпроектному обследованию на объекте, проектно-изыскательские работы планируется завершить до конца 2024 года, строительно-монтажные и пусконаладочные работы планируется завершить до марта 2026 года.