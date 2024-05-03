Югра заменит крупную электроподстанцию Макеевки

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра в 2024 году поможет подшефной Макеевке в ДНР с ремонтом электроподстанций и обновлением пищеблоков в школах и детсадах. Об этом сообщила журналистам губернатор Наталья Комарова, которая посетила Макеевку с рабочей поездкой.

"Мы будем с вами ставить новую большую подстанцию "Чайкино" и ремонтировать семь действующих подстанций. Специально акцентирую внимание именно на этих объектах, потому что они обеспечивают инфраструктуру для всех дальнейших проектов, включая и физкультурно-оздоровительный комплекс", - сказала Комарова.

Она добавила, что в городе при содействии ХМАО установлено более 1,9 тыс. новых уличных светильников, в 2024 году планируется смонтировать вместе с опорами еще 500 светильников. Для усиления энергобезопасности Макеевки регион-шеф передаст 20 запасных дизельных генераторов. Кроме того, будут обновлены пищеблоки в 11 школах и 6 детских садах. Для коммунальщиков за год поставят 15 единиц спецтехники.

В мае 2022 года Югра и Макеевка заключили соглашение о сотрудничестве. Ханты-Мансийский автономный округ, в частности, содействует восстановлению социальных объектов и многоквартирных домов, организует детский отдых, оказывает иную, в том числе культурную, помощь подшефному городу.