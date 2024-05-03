Прокладка высоковольтной линии под рекой Преголя началась в Калининграде в рамках проекта строительства автодорожного моста. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства

"В ходе строительства автодорожного моста через реку Преголя стартовал этап работ по переустройству высоковольтной линии ВЛ 110 кВ закрытым методом горизонтально-направленного бурения под руслом реки. Специалисты Группы компаний "Бамтоннельстрой-мост" выполнили прокол под рекой Преголей и протянули специальный футляр длиной 192 метра и диаметром 630 мм. Он представляет из себя пластиковую трубу, в которой разместятся трубы меньшего диаметра с высоковольтными кабелями внутри", - говорится в сообщении пресс-службы.

Существующие воздушные высоковольтные линии над рекой после переустройства на линию в кабельном исполнении будут демонтированы, что позволит осуществлять безопасный проход крупногабаритных судов и плавсредств с высокими мачтами.

Автодорожный мост включает восемь опор и три пролетных строения. Общая длина - 386,7 м. Центральный пролет является судоходным и выполнен в виде вертикально-подъемного разрезного цельнометаллического балочного пролетного строения, обеспечивающего подмостовой судоходный габарит шириной 50 м и высотой 28 м в поднятом положении.

Строительство сооружения ведется в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Срок ввода объекта в эксплуатацию - октябрь 2025 года, уточнили ТАСС в пресс-службе администрации Калининграда, которая выступает заказчиком строительства. Общая стоимость проекта более 14,6 млрд рублей.