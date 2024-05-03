Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

В Киселевске построят новую многопрофильную поликлинику

3 мая 2024, 14:15 569 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Киселевске выполнят работы по проектированию и строительству новой многопрофильной поликлиники для обслуживания детского и взрослого населения, сообщает RosTender.info.

Министерство строительства Кузбасса принимает заявки на участие в тендере до 13 мая. С победителем заключается контракт на сумму 1,2 млрд рублей из средств областного бюджета.

Трехэтажное здание поликлиники предполагается разместить в микрорайоне Красный Камень города Киселевска, на улице Западный проезд. В структуре медицинского объекта присутствуют следующие элементы: взрослое и детское поликлинические отделения, женская консультация, стоматологическое отделение, пункт выдачи детского питания. Окончание работ по строительству запланировано на 15 декабря 2025 года.

Обсудить на форуме
Метки: РОСТЕНДЕР
Отрасль: Строительство 

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
03.05.2024
В Подмосковье протестировали "умную" систему диагностики состояния линейной изоляции
03.05.2024
В Оренбурге обсудили подготовку к летней ремонтной кампании в условиях сохраняющегося роста электропотребления
03.05.2024
Строится новая подстанция на территории Ашинского МЗ
03.05.2024
В МЭИ разработали новую технологию производства водорода
03.05.2024
На Дюртюли-Ачит устроят биопереходы
Другие новости рубрики Контракты
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live
+