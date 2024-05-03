В Киселевске построят новую многопрофильную поликлинику

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Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
В Киселевске выполнят работы по проектированию и строительству новой многопрофильной поликлиники для обслуживания детского и взрослого населения, сообщает RosTender.info.
Министерство строительства Кузбасса принимает заявки на участие в тендере до 13 мая. С победителем заключается контракт на сумму 1,2 млрд рублей из средств областного бюджета.
Трехэтажное здание поликлиники предполагается разместить в микрорайоне Красный Камень города Киселевска, на улице Западный проезд. В структуре медицинского объекта присутствуют следующие элементы: взрослое и детское поликлинические отделения, женская консультация, стоматологическое отделение, пункт выдачи детского питания. Окончание работ по строительству запланировано на 15 декабря 2025 года.
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