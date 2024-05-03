В Филиале Системного оператора Оренбургское РДУ состоялось совещание технических руководителей диспетчерского центра и субъектов электроэнергетики его операционной зоны по актуальным вопросам взаимодействия в предстоящий период проведения ремонтной кампании.

В техническом совещании приняли участие руководители и представители филиала ПАО «Россети» – Оренбургское ПМЭС, филиала ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго», филиала «Оренбургский» ПАО «Т Плюс», Южно-Уральского филиала ООО «Газпром энерго», ПАО «Гайский ГОК», АО «Оренбургнефть», АО «Уральская Сталь», АО «Преображенскнефть», ООО «Нефтяная Компания «Новый поток».

Открывая совещание, директор Филиала АО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ Алексей Вершинин подчеркнул необходимость качественной совместной работы персонала предприятий электроэнергетики и ответственную роль руководителей субъектов отрасли в обеспечении своевременности выполнения плана ремонтов.

В ходе рабочей встречи был отмечен рост электропотребления в регионе, обусловленный увеличением потребления предприятиями добывающей отрасли. В 2023 году он составил по отношению к 2022 году 3 %.

Потребление мощности за тот же период выросло на 6,4 %. В частности, значительный рост показателя наблюдался в период экстремально высоких температур. В 2023 году в энергосистеме был достигнут исторический летний максимум потребления мощности, составивший 2 169 МВт. Это на 84 МВт выше рекорда 2021 года. Динамика к росту потребления сохраняется и в текущем 2024 году.

Участники совещания рассмотрели особенности выполнения плана предстоящей ремонтной кампании, ход реализации проектов реконструкции и модернизации генерирующих и электросетевых объектов 110 кВ и выше.

Технические руководители обсудили меры по повышению надежности работы энергообъектов в составе энергосистемы, обеспечению качественного функционирования устройств релейной защиты и автоматики. В период экстремального паводка режимно-балансовая ситуация в энергосистеме Оренбургской области была удовлетворительной, без рисков нарушения функционирования системообразующих объектов электроэнергетики.

Особое внимание было уделено необходимости соблюдения требований приказа Минэнерго №1340 от 13.12.2022 года о предоставлении субъектами электроэнергетики Системному оператору технологической информации для целей оперативно-диспетчерского управления в формате CIM.

Первый заместитель директора – главный диспетчер Оренбургского РДУ Вячеслав Мальцев, подводя итоги рабочей встречи, подчеркнул: