Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство в рамках третьей очереди. Дорога протяженностью 17,7 км пройдет от транспортной развязки в районе поселка им. А. Космодемьянского через Светлый до поселка Ижевское. Основной ход магистрали будет шестиполосным, подъезд к Светлому – четырехполосным. Участки асфальтобетонной магистрали оборудуют шумозащитными экранами.

«Приморское кольцо» – скоростная дорога федерального значения в Калининградской области и первая в регионе автодорога подобного класса. После завершения всех этапов строительства «Приморское кольцо» свяжет между собой Калининград, курортные города Светлогорск, Пионерский, Зеленоградск, международный аэропорт Храброво, города Балтийск и Светлый.

Проектной документацией предусмотрено устройство 23 примыканий в одном уровне и шесть пересечений в двух уровнях: из них 3 транспортных развязки, а также автодорога «Балтийское шоссе», «Шиповка-Волочаевское» и дорога к коммунально-складской зоне. Также предусмотрено устройство бокового проезда к нефтебазе, двух кольцевых пересечений на подъезде к городу Светлый и устройство двух надземных пешеходных переходов.

Для организации пассажирских перевозок на основном ходу, двух транспортных развязках и подъезде к городу Светлый предусмотрено устройство семи пар автобусных остановок, устраиваемых с карманами для заезда автобусов, посадочными площадками, площадками под автопавильон и установкой автопавильонов.

Генеральный проектировщик – ОАО «Институт Гипростроймост».

Застройщик – ГКУ Калининградской области «Управление дорожного хозяйства Калининградской области».