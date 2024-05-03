Верфь «Эмпериум» (Emperium, Ленинградская область, входит в Sitronics Group) приступила к строительству первых трех пассажирских электросудов модели «Экобас» (Ecobus) в серии из восьми, законтрактованных Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). Закладка судов состоялась 27 апреля 2024 года. Планируется, что все электросуда будут переданы до конца лета 2025 года, сообщает пресс-служба ГТЛК.

Первый договор между ГТЛК и «Эмпериум» был подписан в 2022 году на строительство 7 электросудов по программе по развитию льготного лизинга отечественного водного транспорта с государственным финансированием. Все построенные «Экобасы», предназначенные для регулярных речных перевозок в акватории Москвы, переданы заказчику.

Второй договор между сторонами подписан в марте 2024 года в рамках реализации инвестиционного проекта ГТЛК с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по обновлению гражданского водного флота России.

Добавим, что в тот же день, 27 апреля, на верфи «Эмпериум» прошла церемония имянаречения трех электросудов, построенных по заказу АО «Водоходъ. Пассажирский порт». Суда «Каменка» и «Пахра» будут задействованы на регулярных городских пассажирских маршрутах по Москве-реке. Двухпалубный электрический катамаран «Экоходъ 3» будет работать в Нижнем Новгороде.

Верфь «Эмпериум» — первое в России судостроительное предприятие, запустившее серийное производство электросудов для пассажирских перевозок вместимостью от 50 до 200 пассажиров на борту. В числе разработок скоростные катамараны Ecocruiser, суда Ecovolt для водных прогулок и экскурсий, Ecobus и Cityvolt для использования в качестве водных автобусов-электроходов.

Ecobus — водный автобус ледового класса. Наибольшая длина судна — 21,8 м; ширина — 6,2 м; водоизмещение — до 52 тонн; крейсерская скорость — 15 км/ч (8 узлов); экипаж — 2 человека; пассажировместимость — 50 человек; главные двигатели — 2х134 кВт; батареи — до 470 кВт/ч.

ГТЛК — лидер корпоративных сегментов рынка лизинга в России, входит в перечень системообразующих организаций российской экономики. ГТЛК обеспечивает реализацию государственной поддержки транспортной отрасли, формирование эффективной инфраструктуры, привлечение внебюджетных инвестиций, развитие отечественного машиностроения, наряду с цифровой трансформацией и повышением операционной эффективности компании. 100% акций компании находится в федеральной собственности.