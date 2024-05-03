Модернизация ЛЭП началась у ГЛК "Хехцир"

В общей сложности планируется заменить 44 опоры и переподключить линию электропередачи.

Модернизация линии электропередачи началась возле ГЛК «Хехцир». Работы ведутся рядом с горнолыжным комплексом - идет замена старых столбов.

- Все опоры являются частью старой схемы подключения. Эксплуатация этой линии во время горнолыжного сезона показала ее ненадежность, - сообщили в пресс-службе ГЛК «Хехцир».

Чтобы гарантированно избежать перебоев в подаче электроэнергии на канатную дорогу, специалисты заменят сразу 44 опоры и переподключат саму линию электропередачи.

Напомним, ранее сообщалось, что трассу «Черный полковник» восстановят на ГЛК «Хехцир» летом. Также в рамках работ планируется установка опор для системы освещения канатной дороги.