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Модернизация ЛЭП началась у ГЛК "Хехцир"

3 мая 2024, 14:30 639 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: dvnovosti.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ГЛК Хехцир

Фото: ГЛК "Хехцир"

В общей сложности планируется заменить 44 опоры и переподключить линию электропередачи.

Модернизация линии электропередачи началась возле ГЛК «Хехцир». Работы ведутся рядом с горнолыжным комплексом - идет замена старых столбов. 

- Все опоры являются частью старой схемы подключения. Эксплуатация этой линии во время горнолыжного сезона показала ее ненадежность, - сообщили в пресс-службе ГЛК «Хехцир». 

Чтобы гарантированно избежать перебоев в подаче электроэнергии на канатную дорогу, специалисты заменят сразу 44 опоры и переподключат саму линию электропередачи.

Напомним, ранее сообщалось, что трассу «Черный полковник» восстановят на ГЛК «Хехцир» летом. Также в рамках работ планируется установка опор для системы освещения канатной дороги.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ИНФРАСТРУКТУРА, ЛЭП
Отрасль: Строительство 

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