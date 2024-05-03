2 мая председатель Совета директоров АО «БЭСК» Сергей Гурин и председатель Правления – генеральный директор компании Анатолий Пискунов проинспектировали строительство двух подстанций 110 кВ ООО «Башкирэнерго». В ходе визита их сопровождали директор по капитальному строительству ООО «Башкирэнерго» Артём Елизарьев, директор ООО «БЭСК Инжиниринг» Ильнур Газизов, а также руководители производственных отделений ЦЭС и УГЭС.



Первым объектом посещения стала ПС «Алаторка» в Иглинском районе. Ее сооружение началось не так давно, сейчас проводятся земляные работы. На месте строительства изготовлены панели ограждения, установлены железобетонные сваи под здание ОПУ. Центр питания будет оснащен двумя силовыми трансформаторами мощностью 16 МВА каждый.



Далее руководство АО «БЭСК» посетило строящуюся подстанцию «Инорс» в одноименном микрорайоне Уфы. На объекте завершена отсыпка территории, выполнена кирпичная кладка стен и перегородок второго этажа строения. На данный момент продолжаются монолитные и внутренние отделочные работы. Также начат монтаж инженерных систем.



Генеральным подрядчиком ПС «Алаторка» и ПС «Инорс» является ООО «БЭСК Инжиниринг».



Сергей Гурин и Анатолий Пискунов положительно оценили ход строительства обеих подстанций и выразили уверенность в том, что новые центры питания станут хорошим подспорьем для повышения надежности электроснабжения динамично развивающихся районов.