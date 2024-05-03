Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили более 1,8 МВт дополнительной мощности торговому центру во Всеволожском районе Ленинградской области.

Общий объем присоединенной мощности составил 2 МВт. Источники питания – подстанции 110 кВ «Мега» и «Муринская водопроводная станция».

В рамках технических мероприятий специалисты компании построили и оборудовали новую трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ с установкой двух силовых трансформаторов номиналом 160 кВА, проложили две новые кабельные линии 10 кВ и воздушную линию 10 кВ с использованием современного самонесущего изолированного провода, а также смонтировали систему учета электроэнергии.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения.

Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе «Портал-ТП.рф», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».