Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

"Россети Ленэнерго" обеспечили электроэнергией торговый центр во Всеволожском районе Ленинградской области

3 мая 2024, 17:30 504 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Ленэнерго

Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили более 1,8 МВт дополнительной мощности торговому центру во Всеволожском районе Ленинградской области.

Общий объем присоединенной мощности составил 2 МВт. Источники питания – подстанции 110 кВ «Мега» и «Муринская водопроводная станция».

В рамках технических мероприятий специалисты компании построили и оборудовали новую трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ с установкой двух силовых трансформаторов номиналом 160 кВА, проложили две новые кабельные линии 10 кВ и воздушную линию 10 кВ  с использованием современного самонесущего изолированного провода, а также смонтировали систему учета электроэнергии.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения.

Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе «Портал-ТП.рф», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГОС, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
03.05.2024
В Приморской зоне Калининградской области создают Кольцевой маршрут
03.05.2024
ООО "Башкирэнерго" продолжает строительство подстанций в Уфе и Иглинском районе
03.05.2024
Спортивно-зрелищный комплекс площадью почти 50 тыс. кв. м строят в Челябинске
03.05.2024
Модернизация ЛЭП началась у ГЛК "Хехцир"
03.05.2024
Строится новая подстанция на территории Ашинского МЗ
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live
+