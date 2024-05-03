Спортивно-зрелищный комплекс "РМК-Арена" откроется на северо-западе Челябинска в конце 2025 года, зал для мероприятий рассчитан на 8 тыс. зрителей, спортивные состязания смогут смотреть 5 тыс. болельщиков, сообщает пресс-служба губернатора в пятницу.

"Согласно прогнозам, спорткомплекс смогут ежемесячно посещать порядка 100 тыс. человек, в локациях комплекса планируется проводить до 250 мероприятий ежегодно", - говорится в сообщении.

По словам губернатора области Алексея Текслера, "РМК-Арена станет одной из визитных карточек Челябинска".

"Сегодня строительство спортивного комплекса на северо-западе Челябинска входит в число основных инвестиционных проектов региона, открытия которого без преувеличения ждут жители всего города. (...) Уже сейчас на этапе строительства ясно, что РМК-Арена станет высокотехнологичным сооружением с самым передовым оборудованием", - приводит его комментарий пресс-служба.

Глава региона также отметил, что при создании спортивного объекта "был систематизирован опыт крупных стадионов и арен России и мира".

Планируется, что РМК-Арены станет тренировочной базой спортивных школ по единоборствам и игровым видам спорта. Также в проект спорткомплекса добавили аэротрубу для профессионального парашютного спорта.

"В данный момент железобетонные конструкции для аэродинамической трубы полностью возведены, подрядчик готов приступить к монтажу оборудования уникального сооружения", - говорится в сообщении.

В свою очередь представитель компании-застройщика Алексей Байда поясняет, что дизайн пятиэтажного здания площадью более 48 тыс. кв. метров будет выполнен в стиле хай-тек, а фасад украсят три светодиодных экрана суммарной площадью около 1 тыс. кв. метров.

"Над центральным входом РМК-Арены появится первый в стране экран с медиастеклом, с других сторон будут смонтированы ещё два функциональных 3D-медиаэкрана. (...) Аналогов проекту в части функционала и наполнения нет по всей стране", - комментирует Байда.

По словам директора РМК-Арены Николая Сандакова, новая площадка будет также местом для массовых занятий любительским спортом.