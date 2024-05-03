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Тюменская "Аврора" вложит 2 млрд руб. в строительство термального комплекса в Уфе

3 мая 2024, 15:15 612 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: interfax-russia.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

ООО "Аврора" (Тюмень) планирует до конца 2028 года построить на набережной реки Белой в Уфе термальный комплекс "Городские парильни", сообщила пресс-служба главы Башкирии.

В комплекс войдут три банных отделения, рестораны, уличная зона с тёплым и холодным бассейнами и СПА-комплекс. Совокупная стоимость проекта составляет почти 2 млрд рублей, планируется создание 200 рабочих мест.

"Инвестор уже реализовал несколько аналогичных проектов в крупных городах России. Комплекс площадью 3 тыс. кв. м, который до конца 2028 года планируют возвести в столице Башкортостана, - самый крупный и масштабный по объёму инвестиций проект компании", - отмечается в сообщении.

В настоящее время инициатор проекта разрабатывает "дорожную карту", согласно которой в 2024 году на площадке будут проведены изыскательские работы, в 2025 году начнется строительство.

Проект получил статус регионального приоритетного. В качестве мер поддержки инвестор получит налоговые льготы и возмещение части затрат на создание инженерной и транспортной инфраструктуры.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Аврора" зарегистрировано в августе 2014 года, занимается физкультурно-оздоровительной деятельностью. Учредителями компании выступают в равных долях четыре физических лица.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, БАШКОРТОСТАН
Отрасль: Строительство 

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