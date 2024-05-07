Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Аэропорт Нальчика отремонтируют за счет федеральных средств до конца 2030 года

7 мая 2024, 14:15 372 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: kartinkin.net

Фото: kartinkin.net

Власти Кабардино-Балкарии (КБР) рассчитывают привести в порядок аэропорт в Нальчике за счет федеральных средств до конца 2030 года. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства КБР Аслан Дышеков на стратегической сессии, посвященной развитию транспортной отрасли региона.

"Пропускная способность действующего пассажирского терминала не удовлетворяет растущий спрос на пассажирские авиаперевозки и не позволяет предоставлять качественные услуги. Для этого планируем ускорить развитие воздушного сообщения путем вхождения в соответствующую программу по модернизации инфраструктуры аэропортов до 2030 года. Данное намерение уже поддержано президентом России Владимиром Путиным после обращения главы республики Казбека Кокова, и даны соответствующие поручения Минтрансу России", - рассказал Дышеков.

Планируемая стоимость реконструкции взлетно-посадочной полосы ориентировочно составит 6,1 млрд рублей.

Министр пояснил, что реализация проекта позволить расширить географию полетов из Нальчика, увеличить количество принимаемых воздушных судов, будет способствовать существенному приросту пассажиропотока, в том числе и к туристическим дестинациям республики.

В настоящее время из аэропорта Нальчика можно улететь в Москву и Казань, остальные направления пока закрыты. В 2023 году КБР посетило более 1,5 млн туристов, а к 2030 году местные власти прогнозируют увеличение турпотока до 2,5 млн в год. 

Обсудить на форуме
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, КБР
Отрасль: Строительство 

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
07.05.2024
"Россети" модернизировали питающий центр Сочи и федеральной территории "Сириус"
07.05.2024
Группа "ТЭН" построит в Перми спортивную арену за 19,4 млрд рублей
07.05.2024
Доказана электромагнитная генерация тока в сверхпроводниках
07.05.2024
Главгосэкспертиза получила авторское свидетельство на модуль ИИ
07.05.2024
Обновление базы оборудования "Контактор" на платформе nanoCAD BIM Электро
Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно