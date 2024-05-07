Специалисты Кунгурских электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» завершают мероприятия по обновлению двух важных участков воздушных линий 35 кВ «Кунгур – Промбаза» и «Кунгур – Ергач».

Протяженность каждого участка составила порядка 1,5 километров. Необходимо отметить, что для одной из линий энергетики смонтировали также переход через водный объект: реку Ирень, длиной почти 200 метров. Кроме того, методом горизонтально-направленного бурения был проделан переход под автомагистралью и железной дорогой. Всего на масштабные мероприятия по обновлению данных энергообъектов и ряд других работ было направлено 46 миллионов рублей.

Воздушная линия 35 кВ «Кунгур – Промбаза» питает жилой микрорайон «Нагорный», две городские котельные, станцию «Водоканала», производственные базы «Теплоэнерго», мясоперерабатывающий завод, завод «Металлист»— один из лидеров отечественного рынка скобяных изделий, мебельной фурнитуры и перфорированного крепежа, целый ряд дошкольных учреждений и учреждений сферы образования. В данной части Кунгура проживает более 10 тысяч человек.

Воздушная линия 35кВ «Кунгур – Ергач» питает населенные пункты Ергач, Казаево, Казарма, в которых проживает более 2 тысяч человек.