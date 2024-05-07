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Энергетики филиала "Пермэнерго" повышают надежность электроснабжения части г.Кунгур и Ергачинской территории Кунгурского муниципального округа

7 мая 2024, 13:14 435 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Урал

Специалисты  Кунгурских электрических  сетей филиала  «Россети Урал» - «Пермэнерго» завершают мероприятия по обновлению  двух важных участков воздушных линий  35 кВ  «Кунгур – Промбаза» и «Кунгур – Ергач».

Протяженность каждого участка  составила порядка 1,5 километров.  Необходимо отметить, что для одной из линий  энергетики смонтировали  также переход через водный объект: реку Ирень, длиной почти 200 метров. Кроме того,  методом горизонтально-направленного бурения был проделан переход под автомагистралью и железной дорогой. Всего на  масштабные мероприятия  по обновлению  данных энергообъектов и ряд других работ было направлено  46 миллионов рублей.

Воздушная линия 35 кВ «Кунгур – Промбаза» питает жилой микрорайон «Нагорный», две городские котельные, станцию «Водоканала», производственные базы «Теплоэнерго», мясоперерабатывающий завод, завод «Металлист»— один из лидеров отечественного рынка скобяных изделий, мебельной фурнитуры и перфорированного крепежа, целый ряд дошкольных учреждений и учреждений сферы образования. В данной части Кунгура проживает более 10 тысяч человек.

Воздушная линия   35кВ «Кунгур – Ергач»  питает населенные пункты Ергач, Казаево, Казарма, в которых проживает более 2 тысяч человек.

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Метки: РОССЕТИ УРАЛ, ПЕРМЭНЕРГО, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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