В Богородском появится торговый центр по городской программе

Благодаря реализации проекта в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) на востоке столицы создадут около 900 новых рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Строительство объектов городской инфраструктуры с хорошей транспортной доступностью – приоритет программы стимулирования создания мест приложения труда, которую утвердил Мэр Москвы Сергей Собянин. Торговый центр появится вблизи от жилых домов и станций метро и МЦК «Бульвар Рокоссовского». Работать там смогут около 900 человек», – рассказал Максим Ликсутов.

Трехэтажное здание площадью свыше 26,5 тысячи квадратных метров будет интегрировано в состав жилого комплекса и станет торговым центром районного масштаба. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2026 год.

«В обмен на льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство инвестор возведет торговый центр в Богородском и офисное здание в Левобережном районе. В результате в столице появится более 2,4 тысячи рабочих мест», – добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В компании «Мангазея» подчеркнули, что реализация проекта преследует не только коммерческие, но и социальные цели.

«Для нас очень важно, чтобы любой проект компании был не только коммерчески, но и социально востребован. Именно поэтому в рамках реализации проекта жилого комплекса «Мангазея в Богородском» мы строим торговый центр «Открытый». Он аккумулирует в себе максимально широкие направления бизнеса от ресторанной до фитнес-индустрии, благодаря чему обеспечит рабочими местами специалистов из разных отраслей, а также станет современным досуговым центром», – отметил руководитель проекта «Мангазея в Богородском» Кирилл Семенов.

С 2020 года программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило более 90 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 4,5 миллионов квадратных метров недвижимости – новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.

Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 1,4 триллиона рублей, что позволит создать более 210 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.

Направить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.